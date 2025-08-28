Un detenido y siete heridos en una reyerta múltiple en un karaoke de Parla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por participar en una reyerta múltiple esta madrugada en un karaoke de la localidad madrileña de Parla en la que al menos siete personas han resultado heridas, tres de ellas atendidas en el lugar de los hechos por el personal de emergencias.

Los hechos se han producido en torno a las 4.30 horas en un local de ocio ubicado en el número 98 de la calle Real de Parla, donde agentes de la Policía Nacional se han encontrado con una mujer con una herida profunda en el brazo y a un hombre semiinconsciente sangrando en el suelo, según han relatado fuentes policiales a Europa Press.

Por su parte, el SUMMA 112 ha confirmado que sus efectivos han atendido a un joven de 24 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y a una mujer de 39 años con un traumatismo craneoencefálico moderado y heridas de arma blanca en un brazo. Ambos han sido trasladado al Hospital 12 de Octubre.

Asimismo, el personal del SUMMA 112 también ha atendido en el lugar de los hechos a un joven de 19 años que presentaba heridas leves y fue trasladado al Hospital de Parla. Previamente, otras cuatro personas habían acudido a ese mismo centro por sus medios para ser atendidos por el personal del Hospital.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones, si bien ya hay un sospechoso detenido por una presunta riña tumultuaria y que trataba de huir del lugar de los hechos al percatarse de la llegada de los agentes.