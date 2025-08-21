La 'cuesta' de la vuelta al cole en Madrid está en los uniformes: los libros, los segundos más baratos de España

La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina y ya hay que ir preparando los bolsillos para el desembolso de dinero que supone cada año que niños y adolescentes entren de nuevo a las aulas. Las familias madrileñas, y de toda España, tienen que gastar cada vez más cuando llega septiembre.

El mayor miedo durante el inicio del curso es el coste de los libros de texto, aunque este año los de Madrid son los segundos más baratos de todo el país. Así, se ha dado paso a otro elemento que se ha convertido en uno de los más caros: el uniforme.

Según el comparador financiero Banqmi, la Comunidad de Madrid es la tercera región española con los valores más altos de los uniformes en los colegios. En concreto, las familias pagan unos 271 euros de media por su compra, mientras que la cifra nacional se sitúa en 250 euros. Es decir, el coste es un 8,4% mayor.

Por delante de ella solo se encuentran dos Comunidades Autónomas. Encabezando el ránking está Cataluña, con 300 euros de media, seguida de Navarra, con 285 euros.

Las cosas cambian cuando se acude a una tienda externa, pues el valor disminuye. En cambio, Madrid aquí se coloca como líder indiscutible en este apartado con 226 euros de media, respecto a los 208 euros de la media nacional.

Los dos siguientes puestos se los llevan en esta ocasión Valencia, también con 226 euros, y de nuevo Navarra, con 223 euros.

En general, Madrid es una de las regiones de España con una vuelta al cole más cara, que supera la media de toda España, de 422 euros. En concreto, en la comunidad se pagan unos 429 euros al inicio de cada curso.

Material escolar en una imagen de archivo Europa Press

Los precios más altos se encuentran en la Comunidad Valenciana, muy por encima del dato nacional con 481 euros de media. Le siguen Cataluña, con 462 euros, y Navarra, con 456 euros.

La variación en las cifras se puede deber a varios motivos. Entre ellos, el hecho de que cada colegio concertado y privado, los que principalmente hacen uso de los uniformes, hace unas peticiones más o menos estrictas, que pueden reducir las opciones de compra para las familias. Por ejemplo, en las regiones con precios más baratos se permiten prendas más genéricas y fáciles de encontrar, mientras que las más caras quieren bordados o diseños más específicos.

Libros de texto más baratos

Pese a ser una de las que presentan valores más elevados en la vuelta al cole, Madrid destaca por ser uno de los territorios con los costes más bajos para comprar libros de texto. En concreto, cuesta unos 179 euros, el dato más bajo de toda la península e inferior a los 192 euros de la media nacional.

Se coloca como el segundo dato más barato de España, solo superado por el de Castilla-La Mancha, de 178 euros. Entre los datos más bajos de toda España también se encuentran Extremadura y Castilla y León, con 180 euros cada una, y Canarias con 182 euros.

En el otro lado, la región donde más cuesta pagar por los tomos para el curso escolar vuelve a ser la Comunidad Valenciana, con 242 euros en esta ocasión. Seguida de dos nombres que aparecen por primera vez: el País Vasco, con 210 euros, y Andalucía, con 205 euros.

La buena situación de Madrid se acentúa, además, gracias a los programas de intercambio de libros como Accede que ayuda a reutilizar los materiales a coste 0 para las familias. Además, el hecho de no contar con una segunda lengua oficial hace que se necesiten menos recursos.

Aumento generalizado

En general, el precio de la vuelta al cole en España ha continuado con el proceso ascendente que ya venía sufriendo durante los últimos años. Para este nuevo curso escolar, la subida ha sido del 1,59%, pasando de los 415 euros a los actuales 422 euros.

Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, explica que “la subida de este año refleja varios factores: el incremento de precios de los libros, la renovación de materiales y la adopción de nuevos formatos educativos como los libros digitales o licencias mixtas".

Aunque esta tendencia alcista viene ya desde 2018. El aumento más notorio tuvo lugar en el año 2022, con un 4,73% más que el periodo lectivo anterior.