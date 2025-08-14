Los madrileños no beben agua embotellada: solo se gastan 4 euros al año en comprarla y el 96% prefiere la del grifo

"El agua de Madrid es la mejor de España", esa es una de las cosas de las que más presumen sus vecinos cuando salen de la región. Ahora, los datos lo avalan, pues los madrileños no compran agua embotellada y prefieren beber del grifo.

En concreto, el consumo se reduce a los 18 litros anuales, cuando la media española se sitúa en torno a los 60. Así lo registra el último Informe de Consumo Alimentario en España realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y recogido por el Canal de Isabel II.

La Comunidad de Madrid asegura que esto es así "gracias a la excelencia y calidad del agua, suministrada por la empresa pública Canal de Isabel II". Además, garantiza que "está sometida a un gran número de análisis y controles, que garantizan la máxima calidad del servicio".

En toda España, el agua embotellada es la bebida más consumida, siendo el 48% del total de litros comprados en el país. El mismo estudio sitúa su consumo en unos 63,3 litros anuales por persona.

Dentro de la Comunidad de Madrid, según datos del Canal de Isabel II, el 96% de sus habitantes bebe agua del grifo. Esto se debe a "su calidad y sabor". "Es un agua blanda, de mineralización débil y baja en sodio".

Ahorro en los hogares

El no consumir agua embotellada supone un gran ahorro en los hogares madrileños. El mismo estudio estima que los vecinos de la comunidad gastan unos 4,33 euros anuales en agua embotellada para el consumo en el hogar.

En cambio, el gasto medio para el conjunto de los españoles es bastante superior y asciende a los 11,85 euros por persona y año.

El agua del grifo es mucho más barata que la que se encuentra envasada, pues cuesta 0,0015 euros el litro frente a los 0,21 euros de la que hay en los supermercados.

Esta tendencia trae consigo además otros beneficios, no únicamente para el bolsillo, sino también para el medio ambiente. El impacto del agua embotellada es 3.500 veces mayor que el del agua del grifo, según un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona.

#deMadridydelGrifo

La Comunidad de Madrid quiere promover esta preferencia y conseguir que llegue a los comercios. Para ello, ha nacido la iniciativa #deMadridydelGrifo. Todos los establecimientos que se unan a este nuevo proyecto deberán ofrecer agua de Madrid de manera preferencial y gratuita.

Además, esta propuesta también trae consigo un nuevo mapa interactivo donde encontrar las 3.500 fuentes públicas ubicadas por toda la comunidad autónoma. Con ello, buscan reducir el consumo de plásticos y ayudar al medio ambiente.