Cierra "hasta nuevo aviso" el Museo del Aire y el Espacio de Cuatro Vientos por un fallo en el suministro eléctrico

El Museo del Aire y del Espacio, ubicado dentro de la Base Aérea de Cuatro Vientos, cerrará sus instalaciones por un tiempo que todavía se desconoce. Esta clausura "hasta nuevo aviso" se debe a un problema de suministro eléctrico en sus instalaciones por el que no pueden continuar prestando sus servicios.

Así lo ha comunicado el propio Ejército del Aire y el Espacio a través de un comunicado lanzado en su perfil la red social X. En él, además, se disculpaban por adelantado con los futuros visitantes por las molestias que esto pudiese originar en sus planes.

Algunos usuarios comentaban la publicación pidiendo más información al respecto ya que tenían un viaje planeado para acudir a ver la colección, mientras otros se quejaban por la falta de detalles sobre lo sucedido y no saber cuando podrán volver a visitar las instalaciones.

El Museo del Aire y del Espacio, situado en la Base Aérea de Cuatro Vientos, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a problemas en el suministro eléctrico.



Disculpad las molestias. pic.twitter.com/i13AB7DJ91 — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) August 6, 2025

Otro usuario mostraba como a las puertas del propio museo se encuentra pegado un cartel en el que se informaba de esta inicidencia, con un mensaje idéntico al del comunicado difundido, que avisa a los que se acerquen a la instalación.

Por el momento, no se han tenido más noticias de como ha ido avanzando el fallo eléctrico y el museo continúa clausurado mientras se trabaja por solucionar los problemas de suministro, sin fecha estimada de reapertura.

La página web del museo también avisa de esta situación catalogando el museo como "cerrado temporalmente". Normalmente, el horario es de 10.00 a 14.00 horas con entrada gratuita a las instalaciones.

Museo del Aire

El Museo del Aire, inaugurado en 1981, cuenta con una exposición exterior y siete hangares que albergan una treintena de aviones y varios helicópteros, uniformes, condecoraciones, motores, maquetas y otros fondos relacionados con la aviación.

Debido a su gran colección, las instalaciones españolas han conseguido posicionarse como uno de los cinco primeros museos de aeronáutica de Europa.

Incialmente, se planteó la situarlo en las salas de la planta baja del Ministerio del Aire, en la Plaza de la Moncloa, para exponer objetos, maquetas y documentos históricos y en uno de los patios exhibir los pocos aviones de los que al principio se disponía.

Finalmente se terminó colocando en las intalaciones de Cuatro Vientos. Tras su inauguración, se han llevado a cabo ampliaciones en 1993 y 2003.