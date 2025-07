Una vecina de Parla, dura con las agresiones: "Voy más segura con mi perra, le quito el bozal y da un bocado a quien sea"

Entre los vecinos de Parla sigue estando muy presente lo sucedido el miércoles 16 de julio a las 7 de la mañana. Cuando una mujer de 51 salió a pasear y sufrió una agresión y un robo en plena calle. Los propios vecinos grabaron la escena desde las ventanas.

La Policía Nacional detuvo al artífice del atraco, que ya había cometido otro hurto esa misma mañana. El joven de 21 años está acusado de dos delitos de robo con violencia e intimidación.

Los vecinos han señalado a un edificio okupado de la zona como el principal epicentro de la inseguridad que viven, calificándolo como un "foco de delincuencia".

Joaquina, una vecina, lo confirma en Antena 3: "Raro es el día que no está la policía en ese edificio. Si quitaran ese edificio se acababa todo, porque hay de todo."

Esta vecina cuenta como sale a pasear cada mañana a las 7 con su perra, aunque ella no ha sufrido ningún incidente: "Algo así no he vivido nada, pero peleas y tal he visto".

"Miedo tienes que tener porque no sabes que te vas a encontrar, pero yo llevo a la perra y voy un poquito más seguro con ella", explica Joaquina.

La perra es su seguro de vida cuando sale a pasear. Joaquina asegura que su perra lleva bozal "porque evita que se coma cosas del suelo", pero advierte: "Si tengo que quitarle el bozal dejo que le de un bocado a quien sea".

Los robos con violencia en Parla han aumentado un 3,1% durante el primer trimestre de 2025. No obstante, la tasa de criminalidad general ha bajado un 7,5% en este mismo periodo, según informó el propio Ayuntamiento.

Según han desvelado fuentes policiales a Madrid Total, "hay que ampliar la plantilla" de policías para poder solucionar esta situación y dar más seguridad a los vecinos.