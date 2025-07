Una vecina de Alcalá denuncia la situación por el centro de inmigrantes: "Salen en grupos y dicen cosas a nuestras hijas"

Madrid vive durante estos días una situación realmente complicada que afecta a uno de sus municipios más ilustres e importantes. Se trata de Alcalá de Henares, un pueblo que se ha convertido en noticia por la presunta violación que ha sufrido una joven y que ha levantado a los vecinos en armas.

Este hecho, cometido presuntamente por una de las personas que se encuentran alojadas en el Centro de Alojamiento de Inmigrantes del municipio, ha provocado que durante los últimos días se hayan producido manifestaciones y altercados entre los vecinos y las autoridades.

Los ciudadanos de Alcalá piden el cierre de este centro para evitar situaciones tan graves como la que se ha producido recientemente. Unos hechos realmente terribles que han provocado que algunas autoridades políticas se interesen de cerca por lo sucedido.

Ha sido el caso de Santiago Abascal, quien acudió a Alcalá de Henares para recoger el sentir de unos vecinos que se encuentran hartos de sufrir incidentes parecidos a este. De momento, las autoridades han decretado prisión provisional para el presunto autor de esta agresión

En los últimos días, grupos ultraderechistas se han manifestado a las puertas del Centro de Emergencia, Acogida y Derivación de migrantes que ha sido custodiado por antidisturbios. Una defensa que también molestó a los vecinos, quienes criticaron la labor policial.

Críticas de los vecinos de Alcalá de Henares por el centro de inmigrantes

Los vecinos de Alcalá de Henares ya no pueden más. Para muchas personas del municipio, la situación es insostenible y no contemplan otra solución que no sea el cierre del Centro de Emergencia, Acogida y Derivación de migrantes.

Y todo después de los altercados sucedidos en los últimos días cuando cientos de personas se han manifestado a las puertas de este centro, unas instalaciones que han sido custodiadas por miembros de la Policía Nacional.

El pasado 28 de junio, una joven denunció una violación en las inmediaciones de dicho centro, lo que provocó que el juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares acordara prisión provisional comunicada y sin fianza para el supuesto agresor.

Los últimos días han sido de mucha tensión en Alcalá de Henares y es que los propios vecinos han mostrado en reiteradas ocasiones su malestar por la situación que están viviendo. En declaraciones a Telemadrid, un hombre que se encontraba en las concentraciones frente al centro manifestaba lo siguiente.

Esta violacion se pudo evitar. Esta violación tiene responsables políticos, y es deber de VOX denunciarlo y seguir trabajando en defensa de la seguridad de los españoles.#AlcaláDeHenares pic.twitter.com/zBO2uPVkKd — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 7, 2025

"Llevan aquí dos años y yo no digo que toda la gente que esté ahí sea mala, claro que no, pero esto sabíamos que iba a pasar". Y es que los habitantes de Alcalá de Henares tenían motivos suficientes para pensar que algo así podía suceder.

Sin embargo, denuncian que las autoridades no habían hecho nada para impedirlo a pesar de que llevan meses quejándose del comportamiento de muchos de los jóvenes del centro, tal y como señala una vecina: "Salen en grupos de diez en diez y van diciendo cosas a las niñas y a nuestras hijas".

Una situación que muchos han querido calificar como una cruzada racista con las personas que se encuentran en el centro. Sin embargo, los propios vecinos del municipio aseguran que se trata de una cuestión totalmente diferente.

"Yo soy mestizo, hispanoamericano. Soy un venezolano en España y esto es un asunto de sensatez y de sentido común". Así lo denunciaba esta persona ante los micrófonos de Telemadrid mientras la tensión no para de crecer en la zona.