Miguel, fan de Iron Maiden, estalla tras el concierto en Madrid: "Infame, casi 200€ de entrada para no distinguir nada"

Madrid se ha convertido en los últimos tiempos en una ciudad capaz de atraer todo tipo de espectáculos. Por ello, cada vez más grupos de música de primer nivel eligen la capital de España cuando hacen una única parada. O pocas estancias en su camino, como sucederá con Bad Bunny.

Sin embargo, quien ha colapsado las calles de la capital durante este fin de semana han sido un conjunto de artistas que poco tienen que ver con la estrella de Puerto Rico. Se trata de uno de los grupos de heavy metal más icónicos de la historia como es Iron Maiden, quienes pretendían dar continuidad al éxito que ya habían tenido grupos como Imagine Dragons.

La banda británica fundada en Londres en el año 1975 por el bajista Steve Harris hizo las delicias del respetable en un increíble concierto celebrado en el estadio Metropolitano de Madrid. Una actuación única en España dentro de su gira 'Run For Your Lives' que no decepcionó a pesar de las enormes expectativas creadas.

Una fecha marcada en rojo en el calendario de la banda y de todos sus fans, ya que esta parada en nuestro país servía para celebrar los primeros 50 años de vida del icónico grupo. Por ello, Iron Maiden tenía preparada una actuación a lo bestia.

Sin embargo, y a pesar de que el concierto se ha catalogado como un éxito, lo cierto es que no todos los aficionados al mítico grupo quedaron contentos. Algunos incluso han criticado duramente el evento, sobre todo por el recinto donde se celebró: "Lástima que el sonido en el Metropolitano sea infame".

Críticas al Metropolitano en el concierto de Iron Maiden

El grupo Iron Maiden se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fin de semana en Madrid. Y es que el tremendo éxito registrado por la banda en el concierto de su 50 aniversario en la capital de España ha generado muchas reacciones.

La inmensa mayoría de ellas han sido positivas. Sin embargo, ha habido algunos comentarios que sí han generado una importante controversia. Y la mayoría de ellos hacen referencia al mismo asunto y es la mala calidad de sonido que ha ofrecido el montaje realizado en el estadio Metropolitano.

Y es que han sido varias las personas que se han quejado porque dado el precio de muchas de las entradas, por encima de los 100 y los 200 euros, la calidad recibida ha sido pésima. La mayoría de estas quejas han llegado por redes sociales, como es el caso de Miguel, usuario de Twitter (X).

"Conciertazo de Iron Maiden en Madrid. Lástima que el sonido en el Metropolitano sea infame. Casi 200€ de entrada para no distinguir bien ningún instrumento. No deberían celebrarse conciertos en un sitio que decepciona una y otra vez".

Este caso no fue el único, ya que otros muchos usuarios alzaron la voz por situaciones bastante similares: "Viendo a Iron Maiden en Madrid. No puedo describir bien la mierda que está siendo el concierto. El sonido es una chapuza sideral. Las guitarras no se oyen apenas y estamos bastante por delante de la mesa de sonido. 115€ de entrada para esto".

No obstante, las críticas hacia el estadio Metropolitano no han estado solo dirigidas hacia el sonido, ya que en líneas generales, también hubo problemas por las dificultades para protegerse del calor. "El concierto de Iron Maiden hoy lamentable: Más de 10 personas atendidas por el calor".

Además, estas críticas también fueron hacia parte de los asistentes, quienes al parecer tuvieron una actitud poco adecuada en este tipo de eventos. "Gente violenta empujando". Sin embargo, casi todos los asistentes que quedaron descontentos con la experiencia señalaban hacia el mismo punto.

Y es que el Metropolitano fue el objetivo principal de las críticas, ya que muchos aficionados a la mítica banda londinense consideraron que el coliseo del Atlético de Madrid no estuvo a la altura de un concierto de esta envergadura.

"Un escenario más propio de una orquesta que de Maiden. Pésima perspectiva porque no tenía la anchura adecuada para el recinto". Con estas valoraciones, para muchas personas, el resumen del concierto no fue otro que el siguiente: "El Metropolitano pésimo".