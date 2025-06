Nieves Pérez, jubilada y estafada en Madrid, estalla ante cómo ocurrió todo: "Hicieron tiempo para dejarme sin un duro"

Esta jubilada madrileña aún no entiende cómo le pudieron quitar todo su dinero en cuestión de horas. Y es que lo que le pasó a Nieves Pérez le puede pasar a cualquiera, y más si hablamos de personas mayores.

A Nieves le robaron el teléfono móvil cuando bajaba del autobús y, sin imaginarlo, eso fue solo el comienzo de una estafa que la ha dejado en un abrir y cerrar de ojos sin sus ahorros.

En unas pocas horas, los ladrones consiguieron suplantar su identidad, entrar en su cuenta del banco y vaciarla casi por completo, a pesar de que ella no tenía instalada la aplicación de su entidad en el móvil.

Todo ocurrió en el bus. Istock

"Fueron haciendo tiempo para sacarme el dinero, para dejarme sin un duro, o sea que eestás trabajando toda la vida para tener tu pensión y que luego te quiten el dinero, vamos, esto es increíble", cuenta Nieves con tristeza.

Y es que lo que más ha sorprendido del caso es que esta jubilada, como muchos de los de su generación no tenía instalada la aplicación del banco en su móvil. Nunca la usaba porque no sabía manejarla.

Sin embargo, los estafadores consiguieron instalarla, hacerse pasar por ella y empezar a mover su dinero. "No sé cómo lo hicieron, eso quisiera saber yo para que no lo hicieran otra vez, porque esto va para todas las abuelas, abuelos, que tengan mucho cuidadito, que van a por nosotros", advierte con contundencia la estafada.

Aun así, después del robo, ella intentó recuperar su móvil. Llamó a su propio número y un hombre le contestó diciendo que lo había encontrado y que se lo iba a devolver. Quedaron en un sitio de Plaza Castilla, pero él nunca apareció.

Luego le dijo que lo dejaría en la comisaría de Moncloa, así que Nieves fue hasta allí, confiando en que recuperaría su teléfono. Sin embargo, mientras ella iba de un sitio para otro, los ladrones aprovechaban el tiempo para sacar dinero y hacer transferencias.

Fue su hija quien, ante la sorpresa que se llevó al revisar su cuenta, le avisó de que algo no iba bien. La mujer llamó a su madre para preguntarle con preocupación qué se había comprado, ya que tenía un gasto de casi 3.000 euros.

Las personas mayores deben tener más cuidado. Istock

Sin embargo, Nieves le explicaba que no se había comprado nada y que "si me han gastado casi 3.000 euros en la tarde de ayer, y yo no había comprado nada, ni tenía dinero en mi casa..." algo no iba bien.

"Yo qué sabía que me iban a robar, aunque denuncié enseguida el robo del móvil, pero me estaban dando largas hasta que me sacaron, hasta que me desplumaron, como se suele decir", recuerda con indignación.

Por suerte, el banco reconoció parte de su responsabilidad, ya que la aplicación no estaba instalada antes del robo. Pero lo ocurrido deja una lección clara: si nos roban el móvil, hay que llamar enseguida y bloquear cuentas y tarjetas.

Según confiesa la afectada, uno de los errores fue tener una contraseña muy sencilla en el móvil, algo que muchas personas hacen por comodidad.

Con eso, pudieron desbloquear el teléfono fácilmente. Por eso, es importante usar claves más seguras y no poner números como "1234" o fechas de nacimiento.

Un caso que vuelve a recordar que los delincuentes están más presentes de lo que creemos, sobre todo cerca de las personas mayores. Por eso, es vital estar alerta y no descuidar ni el móvil ni los datos personales.