Una mujer estalla en directo contra el hermano del magrebí estrangulado en Torrejón: "Venís aquí a robarnos"

El fallecimiento de un joven magrebí, asfixiado por un agente de la Policía Municipal de Madrid fuera de servicio tras un intento de robo, ha encendido el debate en las calles y frente a las cámaras.

El programa Horizonte, de Cuatro, recogió en directo una escena de fuerte tensión entre una vecina y el hermano del fallecido durante una entrevista improvisada en la vía pública.

Según explicó la mujer, vecina de Torrejón de Ardoz, el joven fallecido sí intentó robar al agente: "Le robó el móvil. El móvil estaba en el suelo y lo recogió una señorita, porque se lo había quitado el chaval".

Tensión en pleno directo

A lo largo de la intervención, la vecina insistió en que el joven era conocido por su historial delictivo en el municipio. "Es un delincuente conocido aquí en Torrejón de Ardoz", añadió.

Estas palabras provocaron la intervención del hermano del fallecido, que pasaba por la zona. Tras encararse con la mujer, esta le respondió: "Tu hermano robaba, era un delincuente conocido".

Visiblemente enfadado, defendió a su hermano y señaló que sufría problemas mentales: "Estaba mal de la cabeza, tenemos informes de médicos".

Ante esto, la mujer respondió con dureza, culpando a la familia del joven por no haberlo cuidado: "Pues si está mal de la cabeza y sé que está en esas circunstancias, le cuido y estoy pendiente de que no robe y de que no haga nada", señaló la mujer.

Ante estas declaraciones, el hermano del fallecido continuó encarándose con la mujer, quien añadió: "Vosotros venís aquí a sacarnos los cuartos a los españoles, a que os den todos los derechos, y los de aquí nos quedamos en la calle".

Con estas palabras, el ambiente se tornó más tenso. El hermano del fallecido acusó a la mujer de racismo, reiterando: "Juro que eres una racista muy grande, juro que eres una racista, señora, tú eres una racista...".

El entrevistador intentó mediar ante el creciente enfrentamiento verbal: "Tranquilo, tranquilo, tranquilo", dijo mientras el tono subía y los implicados se acercaban físicamente.

La mujer respondió, cuestionando las intenciones del hermano: "Yo no soy racista, ¿Me vas a pegar porque soy mujer?".

En ese momento, un segundo hombre, amigo del hermano del fallecido, se sumó a la discusión. "No le voy a responder, pero dígame usted", comentó, para que la mujer le explicara qué fue lo que había pasado.

Ante esto, ella no dudó en responder: "A ver, el señor fue a robar a los policías que estaban celebrando su despedida de jubilados".

Tras esto, el hombre, visiblemente alterado, levantó la voz e increpó ante lo que consideraba una reacción desproporcionada: "¿Existe alguna justicia o no? ¿Entonces si me roba usted también te tengo que matar o mato a alguien?".

La mujer respondió apelando al miedo y a la inseguridad: "Perdona, existe justicia, pero cuando vienen los de allí nos roban a nosotros y nos violan".

Acto seguido, el hombre preguntó con escepticismo sobre la versión ofrecida por algunos testigos y puso en duda la actitud de los policías implicados.

"En ese sitio había españoles también. ¿Estaba él solo o había otra persona? Porque la otra persona y los vecinos dicen que no ha habido ningún robo. Y esa gente, los agentes, habían salido borrachos", explicó.

La vecina, sin embargo, defendió el derecho del agente a hacer su vida personal: "Bueno, y ese hombre podía estar fuera de servicio y se puede emborrachar cuando le dé la gana, igual que haces tú".

Al intentar abandonar la escena, la mujer lanzó una última crítica: "Haber cuidado de tu hermano para que no robe, porque no es la primera vez que roba".

Y concluyó denunciando las políticas migratorias vigentes en España: "Se están llevando todo y nos están dejando en la miseria, se lo llevan todo los extranjeros. Vete a los servicios sociales, son todos extranjeros".