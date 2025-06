Imputadas las dos profesoras del colegio del cura de los Legionarios de Cristo que conocían los abusos a las niñas

Las dos profesoras del colegio Highlands El Encinar, en el que se han producido varios casos de abusos sexuales a niñas de seis años por parte del cura Marcelino de Andrés, declararán en calidad de investigadas y no como testigos, según informan fuentes de los Legionarios de Cristo en un comunicado.

Así lo ha decidido la magistrada Susana Trujillano, titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid, que está llevando este caso de presuntos abusos sexuales a niñas de seis años por parte de un excapellán de la congregación religiosa.

No hay novedad respecto al exdirector del centro, Jesús María Delgado, que declarará en calidad de investigado, tal y como estaba previsto.

La jueza Susana Trujillano calificó los hechos investigados como "muy graves" tras tomar declaración al cura el pasado mes de marzo.

Según el atestado policial al que tuvo acceso Madrid Total, las niñas contaron los abusos a dos profesoras y ellas respondieron "que no pasaba nada, que en sus zonas íntimas no las podían tocar y que no podían estar solas".

Las dos profesoras y el exdirector del colegio Highlands El Encinar declararán el próximo martes 17 de junio.

Lo harán después de que varias niñas hayan ratificado ante la jueza los abusos de Marcelino y contaran que el cura les decía que si lo contaban a sus padres "iban a morir".

De hecho, una de las niñas llegó a decirle a Marcelino que le había contado a una profesora los abusos y él contestó que nadie nunca las creería.

Cuando declararon en sede judicial, las víctimas no solo se mantuvieron en su testimonio ante la jueza, sino que ampliaron la descripción de los abusos que tenían lugar en el recinto escolar.

Las niñas manifestaron que el sacerdote las colocaba en círculo, una siempre en el centro y las demás alrededor. Entonces "el cura venía y las tocaba por detrás".

Cabe recordar que, de todos los casos de agresión denunciados, cinco de ellos están judicializados, por lo que es probable que la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que lleva el caso, tenga que redactar nuevas diligencias.

De hecho, una octava niña de primaria relató el pasado viernes 30 de mayo haber sufrido agresiones por parte del excapellán.

Este último caso se supo mientras los talleres Escudo de Dignidad que el colegio inició el pasado 22 de mayo. Se trata de una serie de clases sobre sexualidad y abuso infantil que se están impartiendo en horario lectivo que no han gustado a muchos padres del centro.