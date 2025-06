Judith, vecina de Torrejón de Ardoz, revela la pesadilla del incendio de esta madrugada en Madrid: "Había explosiones"

Un incendio registrado esta madrugada en un piso bajo de un edificio de viviendas de la calle Puerto de Somosierra en Torrejón de Ardoz (Madrid), ha obligado a evacuar a todos los residentes del inmueble.

Seis personas han sido atendidas por inhalación de humo, de las cuales cuatro han requerido hospitalización.

Según las primeras hipótesis, el fuego podría haberse originado por la explosión de un patinete eléctrico, aunque la investigación de la Policía Nacional continúa abierta en fase preliminar.

Judith, una de las vecinas afectadas, cuenta en primera persona cómo ha vivido esos momentos de tensión: "Justo estaba bajando del autobús, venía de casa de una amiga, cuando me llama mi hijo y me dice, mamá, ¿dónde estás?", recuerda aún nerviosa.

"Le dije, pues, bajando del autobús..., y me dice, mira, ha habido un incendio. Digo, ¿dónde, en nuestra casa?. Y me dice, no, en la casa de Javi, del vecino", explica compungida en Telemadrid.

"Cuando llegué estaban fuera mis dos hijos, y estaba la calle repleta de policía, todos los vecinos estaban fuera", cuenta Judith muy seria, recordando la situación.

Según explica la testigo, antes de la llegada de los bomberos, varios vecinos intentaron sofocar las llamas utilizando extintores. Un esfuerzo que acabó resultando en vano.

"Se apagaba pero rápidamente se reiniciaba", señala. Y es que el fuego, alimentado por las baterías de litio, se propagaba con mucha rapidez. "Por mucho que intentaban apagarlo, nada, no podían".

Según detalla la vecina, en el momento "había como explosiones, pero no sabíamos qué era, eran como cristales que se rompían".

Una vez evacuados, "la mujer empezó a gritar, ‘mi hija, mi hija’", dando a entender que la pequeña de la familia aún continuaba en el interior.

Y es que la vivienda afectada estaba ocupada por un matrimonio y su hija, y además del patinete que pudo haber provocado el incendio, parece que dentro había entre cinco y seis monociclos eléctricos más.

Una cantidad que, según fuentes cercanas a la investigación, pudo agravar la propagación del fuego.

El interior del piso ha quedado completamente calcinado. La puerta de madera maciza y metal, como el resto de la vivienda, está carbonizada.

Dos de los tres ocupantes tuvieron que ser hospitalizados, y otros cuatro vecinos fueron atendidos por los servicios de emergencia por inhalación de humo. Afortunadamente, no se han producido víctimas mortales.

Por su parte, la Policía Nacional investiga estos elementos como origen probable del incendio, aunque por ahora no se descarta ninguna hipótesis.

La intervención duró hasta pasadas la una de la madrugada y, a pesar del susto, todos los vecinos pudieron ser atendidos a tiempo, por lo que las lesiones sufridas fueron, en su mayoría, leves.