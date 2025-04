La insólita compra en los supers de Madrid durante el apagón: a oscuras, con linternas y empleados para cada cliente

Repentino e inesperado. Así fue el apagón masivo que pilló por sorpresa a todos los madrileños que se encontraban en plena rutina de un lunes cualquiera. Fue a las 12.30 horas cuando la luz se fue por completo, dejando inutilizable el Metro y los trenes y a muchos comercios, que se vieron obligados a cerrar sus puertas, ante la imposibilidad de poder dar servicio a los clientes. Pero hubo unos que permanecieron abiertos, los supermercados.

Pero ante esta situación inédita, muchos de ellos se adaptaron a la situación como pudieron. Es el caso de uno ubicado en el madrileño barrio de Salamanca, cuyo encargado contó a Madrid el "protocolo de emergencia" que estaban siguiendo: "Solo dejamos pasar a uno o dos clientes y les acompañamos a hacer la compra. Lo hacemos por seguridad, ya que no queremos que se produzcan accidentes o que algún producto se pueda caer".

Mientras el encargado de este supermercado relataba este sistema para poder seguir vendiendo, como cualquier otro día, un compañero iba pidiendo a los clientes que esperaban en fila fuera, que tuvieran paciencia. "De momento, no hay desabastecimiento de ningún producto. La gente se está llevando productos de todo tipo: leche, huevos, agua, productos no perecederos etc".

En otro supermercado, la normalidad era relativa. El encargado salió a hablar con la cola de clientes para comunicar que sólo podrían vender agua y productos de bollería, ya que el resto de productos dependían de los sistemas informatizados que no funcionaban.

A pesar del macro apagón, por las calles de la céntrica zona de Goya, miles de madrileños paseando y disfrutando de las temperaturas veraniegas del histórico lunes 28 de abril de 2025.

Desde el 112 de la Comunidad de Madrid informan de que, hasta las 20.30 horas, gestionaron un total de 3.139 expedientes relacionados con el corte de energía eléctrica. Hasta las 16.30 horas, de todas las incidencias, 452 estaban relacionados con personas con necesidades respiratorias y 287 referidas a madrileños que se habían quedado atrapados dentro de un ascensor cuando se produjo el apagón masivo.

En total, hasta las 20.30 horas del lunes, los bomberos atendieron a 292 personas que se habían quedado atrapadas en un ascensor. Por otro lado, las infraestructuras críticas de la ciudad permanecieron protegidas y funcionando. Además, no hubo que lamentar incidencias graves.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, pidieron no hacer desplazamientos ante la situación de emergencia y cerraron los accesos a los túneles de la M-30. Aun así, en la citada carretera madrileña se registraron a mediodía kilómetros de atascos y un caos de sirenas de los vehículos policiales y de emergencias.

Cuando se produjo el apagón masivo, el 112 de Madrid comenzó a recibir llamadas relacionadas por cortes de luz en la región. Este servicio de emergencias madrileño estaba operativo gracias a grupos electrógenos propios.

Los servicios energéticos y de telefonía móvil y de datos de algunas compañías como Telefónica dejaron de funcionar de forma repentina. El sistema colapsó de forma masiva y la luz se fue en aeropuertos o bancos, que estuvieron funcionando con generadores. Fuentes del sector energético explicaron a EL ESPAÑOL que el apagón fue generalizado en toda España, Portugal y el sur de Francia. También reportaron incidencias en otros países europeos como Alemania o Italia.

De acuerdo con el gráfico de Red Eléctrica, que se actualiza en tiempo real, en torno a las 12.30 horas, cuando el consumo rondaba los 25.184 megavatios, se desplomó repentinamente, hasta los 12.425 megavatios. Los reportes de cortes de suministros se multiplicaron desde todos los rincones de España.