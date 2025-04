La guardería de los horrores de Torrejón: graban a una cuidadora maltratando a un bebé para que coma

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha abierto una investigación por el contenido de un vídeo grabado en la guardería Cascanueces de Torrejón de Ardoz. En las imágenes, se ve a una cuidadora tratar con violencia a la una niña pequeña que se niega a comer. Además, ninguna de las compañeras de trabajo que se encuentran cerca hacen nada por evitarlo, a pesar de la dureza de la escena.

Un portavoz policial explica que la UFAM "ya está trabajando en el caso" y "se está tomando declaración a los testigos". En este caso, a los padres de otros menores que acuden a esta guardería que es privada. Es de esperar que, en breve, sea citada a la comisaría la cuidadora que aparece zarandeando a la niña y que cuenta con una trayectoria de tres décadas en el sector, sin ningún tipo de denuncias o expedientes a sus espaldas.

Una fuente policial aclara que el contenido de las imágenes se investigará como violencia doméstica, ya que se tiene esa tipificación para los supuestos malos tratos que sufren menores en sus domicilios familiares o en los centros educativos. De forma que lo normal es que la cuidadora sea citada para que acuda voluntariamente a la comisaría, para que se le lean sus derechos, y se le tome declaración por el citado delito.

Según ha podido saber este diario, la cuidadora ya ha sido despedida. Por otro lado, fuentes de la Consejería de Educación avanzan que la Inspección Educativa va a contactar con esta escuela infantil privada para recabar información sobre lo ocurrido, con el objetivo de determinar las posibles medidas a adoptar sobre este centro.

En el vídeo, desvelado en exclusiva por el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, la cuidadora zarandea a la pequeña para que coma mientras le dice "que no escupas la comida, que me tienes harta". Mientras tanto, la pequeña llora y la cuidadora llega a empujar contra la pared a la niña para conseguir que coma. Todo ello, empleando una violencia y brusquedad impropia de una profesional que trabaja con niños. Además, en la grabación se ve a otras trabajadoras del centro que no le dicen nada a esta cuidadora sobre su comportamiento con menores de edad.

Ante la gravedad de las imágenes, según contó el citado programa de Antena 3, muchos padres han decidido sacar a sus hijos de este centro privado de Torrejón de Ardoz. Incluso algunos han acudido a la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia.

La persona que grabó el vídeo fue una menor de edad, de 17 años, titulada en Veterinaria y que se encuentra realizando sus prácticas de Educación Infantil en dicha guardería. Esta profesional en prácticas tuvo el arrojo de grabar lo que sucedía en el comedor de las instalaciones, entre los días 8 y 9 de abril, ante la mirada impasible de otras cuidadoras.

Además, durante la emisión del programa, Sónsoles Ónega logró localizar a la madre de la menor zarandeada por la cuidadora porque no comía y se la llevó a plató para entrevistarla en directo dando una lección de periodismo de investigación, priorizando un tema que afecta a muchas familias que confían en estos servicios por la imposibilidad de conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos.

Durante la entrevista, la madre de la menor reveló a la periodista Premio Planeta 2023 que la pequeña había perdido peso en las últimas semanas, pasando de 18 a 15 kilos, presentando problemas para comer.

La exclusiva del programa 'Y Ahora Sonsoles' ha levantado un debate social, sobre la realidad de las guarderías de nuestro país, ya que el convenio colectivo para los cuidadores o auxiliares recoge un salario medio bruto al año que no llega ni a los 13.000 euros, según un estudio de la OCU. Este dato pone de manifiesto que las personas que están al cuidado de los hijos de las familias españolas cuentan con unos salarios precarios, sin olvidar que en ocasiones, a ese dato suman unos ratios de niños a su cuidado que superan la media establecida, lo que se traduce en ocasiones en un servicio deficiente o inadecuado para menores de edad.

En la Comunidad de Madrid, según el citado estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se pagan las segundas mensualidades más caras de todo el país, si la guardería es publica se abona una media de 179 euros al mes y si es privada, esa cantidad se eleva a 360 euros.