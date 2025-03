Ni joyas ni móviles: este es el sorprendente producto que más se roba en Madrid (y su precio se compara con el oro)

Una de las preocupaciones que más ha crecido en los últimos años en España es la de los robos y hurtos. Y es que los españoles cada vez desconfían más de no sufrir un percance cuando se encuentran en la calle o realizando alguna gestión como compras. Esta situación se acentúa si nos encontramos en ciudades grandes como Madrid.

En estas localidades es frecuente que se produzcan grandes aglomeraciones, especialmente cuando nos encontramos en zonas concurridas por su oferta de ocio o por ser un punto clave para hacer compras. Por ello, las autoridades siempre recomiendan ir muy pendientes de nuestros bolsos y mochilas y tener controlados accesorios como nuestras llaves, nuestro teléfono móvil o nuestra cartera en la que solemos llevar las tarjetas y el dinero.

Sin embargo, estos robos no solo se producen en la calle, a plena vista de todos, donde a veces es más fácil pasar desapercibido si se actúa con normalidad y disimulo. Los robos más repetidos en ciudades como Madrid se producen en las tiendas y en zonas donde abundan los supermercados. El hecho de que los guardias de seguridad y dependientes no estén en contacto directo con cliente facilita tener mayor libertad para cometer el hurto.

No obstante, si queremos saber cuáles son los productos que más se roban en Madrid, tenemos que hacer una labor de imaginación importante, ya que seguramente no nos esperemos la respuesta. Lo que más se roba en Madrid no son teléfonos móviles, ni joyas ni relojes. El producto más codiciado en la capital tiene que ver con el oro, pero en su caso, es líquido.

Lo que más se roba en Madrid es el aceite de oliva de los supermercados, el cual se ha convertido en el producto que ejemplifica el lujo. Y es que su elevado precio, el cual destroza la lista de la compra de muchos hogares, hace que los los malhechores se lancen a por este producto en masa. Pero no solo en la Comunidad de Madrid, ya que el aceite es lo más robado en estas tiendas en España.

¿Por qué se roba tanto aceite en Madrid?

Por algo lo llaman el oro líquido. Y parece que en Madrid lo saben bien. El aceite es el producto que más se roba en la capital y por eso los supermercados están obligados a estar siempre en alerta. Además, se trata de una tendencia creciente, ya que hace unos años nadie se preocupaba por él y ahora ha pasado a ocupar el primer puesto del ranking.

Y es que cada vez se roba más aceite tal y como se ha podido ver por los números de los últimos meses. Tanto es así que algunos supermercados están empezando a poner llave a las garrafas para evitar que sean sustraídas. O incluso sustituir las garrafas por fotografías y maquetas para que estas tengan que ser solicitadas al personal de la tienda como sucede muchas veces en las tiendas de productos electrónicos.

La plataforma STC ha publicado los datos del IV Estudio sobre el Hurto en los supermercados españoles y han confirmado que el aceite se ha convertido en la nueva joya, siendo lo más robado en Madrid y en casi toda España. En el año 2023 apareció por sorpresa ocupando el segundo puesto del ranking y ahora se ha colado en la primera posición arrasando.

Al igual que en Madrid, el aceite es también lo más robado en Cataluña, Baleares, Madrid, Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y en Ceuta y Melilla. Sin embargo, en regiones como La Rioja, País Vasco o Canarias, lo más codiciado son los licores, desde el whisky hasta la ginebra pasando por el vodka.

En los puestos privilegiados de la lista se encuentran también los ibéricos, el vino y algunas conservas como el bonito o la ventresca. Salvador Cañones, Socio director de STC, destaca que lo que más se roba no son productos básicos, sino que estos ladrones buscan el lujo: "No son de primera necesidad. No desaparece el arroz o la pasta o ni siquiera el jamón barato, sino el ibérico".

Aunque el aceite es el Santo Grial de los robos, no es el producto que ha registrado un mayor incremento. Este es el chocolate, y es que parece que los ladrones de España son bastante golosos. Solo en Cataluña, Murcia o Aragón el alimento que más sube en robos es el café.

Según este estudio, el 71% de las cadenas de supermercados creen que los hurtos seguirán subiendo en el año 2025 mientras que el 24% opina que permanecerán igual y tan solo el 5% considera que se reducirán. Aunque la mayor preocupación es que el hurto profesional, el realizado por bandas organizadas que roban para revender los productos, sigue creciendo y siendo el más peligroso. También se ha observado que aumenta significativamente el hurto cometido por individuos reincidentes.