Madrid dice que los ataques de lobos no son "alarmantes" y los ganaderos reclaman "los ejemplares perdidos"

Los ganaderos de la Sierra de Madrid permanecen alerta después de haber sufrido varios ataques de lobos que han sido devastadores para su ganado. Una de las fincas más afectadas ha sido El Campillo, de 550 hectáreas. Aquí, los lobos han devorado nada menos que 11 corderos, seis ovejas y cuatro sementales, según relató Francisco Zamarreño, el ganadero afectado por los ataques.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior indican que, a pesar de que se estén produciendo estos ataques en algunas fincas, la situación no es alarmante. De hecho, indican que Madrid es una de las comunidades autónomas que menor número de agresiones de este tipo presenta en España y cuenta actualmente con cinco manadas reproductoras de lobos e indicios de una sexta.

Pero los ganaderos no lo ven así. Francisco cuenta a Madrid Total que los últimos seis días han sido que son "una pesadilla": "Los lobos bajan por el día y por la noche, ya han cogido la costumbre. Tenemos a nuestros animales encerrados, pero ellos necesitan pastar y les estamos alimentando nosotros para atajar el problema".

"Ni siquiera tenemos claro cuánto dinero nos va a dar la Comunidad de Madrid de indemnización por los ejemplares que hemos perdido. Hemos escuchado que la cifra oscila entre los 100 y los 150 euros, pero eso no cubre lo que cuesta un semental. Por ejemplo, han matado a un ejemplar que hemos criado durante años que puede valer entre 1.000 y 1.200 euros. Pero las pérdidas no son sólo económicas, necesitamos un semental para seguir criando ovejas, prefiero que me den un ejemplar en perfectas condiciones a que me den el dinero", explica.

Por eso, los ganaderos denuncian que las normativas actuales, que prohíben actuar contra los lobos, los dejan en una posición de indefensión. "No podemos hacer nada, solo mirar cómo se comen las ovejas", lamenta Campillo, al referirse a los lobos, que son una especie protegida.

Una situación no alarmante

Desde la Consejería de Medio Ambiente informan de que la Comunidad de Madrid ha reunido esta semana a las principales organizaciones profesionales agrarias para afrontar los recientes ataques de lobos ibéricos al ganado de la región.





En términos generales, Madrid es una de las comunidades autónomas que menor número de ataques presenta en España. Según los últimos datos registrados, lobos o cánidos silvestres han realizado 877 en los últimos cinco años, lo que supone una media de 175 anuales. Por tanto, desde Medio Ambiente apuntan a que la situación no es alarmante, aunque se estén dando algunos casos.

Lobo avistado cerca de la finca El Campillo

Entre las medidas tomadas, recuerdan al Gobierno central la solicitud que se hizo a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para que sea descatalogado del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), modificando su estatuto de protección para que sea posible el control cinegético de las poblaciones.

Para atajar el problema de los ataques de los depredadores, Madrid a convocar una nueva Mesa del Lobo el próximo 27 de febrero, para buscar la convivencia con las ganaderías en régimen extensivo.



En cuanto a las ayudas, desde Medio Ambiente informan de que se duplicarán las de carácter preventivo, pasando de 100.000 euros en 2024 a 200.000 en 2025, siendo subvencionables actuaciones como la compra de perros mastines y su manutención, el uso de collares con GPS para las reses o la implantación de pastores eléctricos, cercados fijos o móviles.



Podrán solicitarlas los propietarios de explotaciones de bovino, ovino, caprino o equino en régimen extensivo, de cualquier municipio madrileño.



Las fuentes consultadas destacan que la Comunidad de Madrid se encuentra entre las que más cuantías destina ante los daños provocados por lobos, perros asilvestrados o buitres. Sin embargo, está estudiando la mejora de estas compensaciones.





Además, destacan que se va a implementar un sistema de comunicación con los propietarios de ejemplares afectados para que conozcan el estado de sus solicitudes de indemnización. Cuando sufran un ataque deben llamar en el plazo máximo de 72 horas al Cuerpo de Agentes Forestales, que activará una patrulla que realiza una inspección in situ para el peritaje de la res y un informe con los datos más relevantes.



El lobo ibérico es una especie que está fuertemente protegida por la legislación europea. El seguimiento de las poblaciones realizado en 2024 permitió detectar la presencia de cinco manadas en la Comunidad de Madrid, con indicios de la existencia de una sexta manada, sin constatar la existencia de crías. Se calcula que actualmente suman unos 30 animales.



Se considera una manada cuando existe un grupo familiar que cría y defiende un territorio. Suelen estar compuestas por entre cuatro y seis adultos, algunos jóvenes de la camada del año anterior y de tres a cinco cachorros. Los jóvenes ayudan en la cría, pero tienden a independizarse y buscar su propio territorio a partir de su segundo año de vida, dispersándose hacia el sur y este de la Península Ibérica.