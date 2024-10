Alerta vecinal en Aravaca por una plaga de ratas: "El Ayuntamiento nos abandona, queremos ser de Pozuelo"

Los vecinos del barrio de Valdemarín, en el distrito Moncloa-Aravaca, están en guardia desde el pasado mes de julio. Y no precisamente porque se estén produciendo robos en las casas o vandalismo, sino por una plaga de ratas que ha invadido la zona y ya es habitual verlas campando a sus anchas por los jardines de las viviendas. Una situación que ha provocado que los vecinos se sientan "abandonados" por el Ayuntamiento y quieran tener sus calles limpias "como las de Pozuelo".

Como no puede ser de otro modo, los vecinos están hartos. Denuncian que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la concejalía del distrito han tomado ninguna medida al respecto. Además, se trata de roedores portadores de graves enfermedades.

La Plataforma Cívica Vecinal Gran Aravaca, integrada por los presidentes y vicepresidentes de un 97% de las Comunidades de Propietarios de esta zona, achaca la llegada de las ratas a los movimientos de tierra de las obras que se están produciendo en la calle Camino de la Zarzuela.

A través de una nota de prensa, desde la citada plataforma denuncian que "prácticamente todo Aravaca y Valdemarín están infestadas de ratas". Añaden que no se trata de "una cuestión a resolver por cada comunidad de propietarios", ya que "las ratas se mudan de una urbanización a otra".

"Este tema requiere de una actuación conjunta y urgente en la zona. El Ayuntamiento debe intervenir en las tuberías como hacía antes y las comunidades de propietarios debemos de colaborar poniendo cepos. Las ratas salen a la superficie cuando llueve abundantemente, cuando asfaltan y, por supuesto, cuando hay movimientos de tierras, como ahora", apuntan los miembros de la Plataforma Cívica Vecinal Gran Aravaca en nota de prensa.

Una rata en una vivienda de Aravaca.

Añaden que las ratas "campan por las calles" y por "los jardines", lo que supone un "riesgo para niños, adultos y perros por las enfermedades que pueden ocasionar", señalan.

Los vecinos critican además el abandono que dicen sufrir por parte del Ayuntamiento: "No es de recibo que paguemos los impuestos que pagamos en esta zona y estemos peor que en el más inmundo de los suburbios de Nueva York. En cuanto se acaban las elecciones y el PP sale reelegido, Almeida se olvida de nosotros. Las calles están sucias. Los árboles y la jardinería descuidados. La movilidad con vehículos es cada vez más compleja porque no han previsto nuevos accesos y la población en la zona no deja de crecer. El nivel de servicios no se justifica con los impuestos que pagamos".

En la nota de prensa que publica la Plataforma Cívica Vecinal Gran Aravaca, se recoge que, hasta los años 50, Aravaca era un pueblo independiente con un Ayuntamiento propio. Fue a mediados de la década cuando Aravaca se anexionó a Madrid, pasando a formar parte del distrito Moncloa-Aravaca.

Por eso, los vecinos de esta zona de Madrid también denuncian que "ningún alcalde, sea del signo que sea, se ha tomado el más mínimo interés por la zona". Afirman que llevan "decenios abandonados" a pesar de lo que ha crecido la zona y de "los ingresos municipales con todas las promociones nuevas que se han hecho y se siguen haciendo".

Por eso, concluyen su comunicado de una manera tajante: "Si necesitamos algo tenemos que desplazarnos al municipio de Pozuelo, más cercano que el barrio de Moncloa. Es posible que nos volvamos a plantear solicitar la anexión a este municipio, siempre vemos sus calles muy limpias y ordenadas y es lo que nosotros también querríamos".