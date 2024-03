El pueblo a poco más de una hora de Madrid en el que ha tocado un premio de lotería de casi 2 millones de euros

Los juegos de Loterías y Apuestas del Estado son una práctica muy seguida en toda España. Y es que en nuestro país no solo existe una gran fiebre por las prácticas de azar cuando se acercan grandes sorteos como el de la Lotería de Navidad o el de la Lotería del Niño. Además, cuando menos lo esperamos, podemos ser los agraciados.

Esto es lo que sucedido ahora en un pequeño pueblo de Toledo situado a poco más de una hora de Madrid donde ha tocado un impresionante premio de lotería. La noticia ha generado un enorme revuelo y es que la persona agraciada ha recibido un montante absolutamente histórico.

El premio en cuestión ha sido de casi 2 milones de euros y ha tocado en el conocido juego de Eurojackpot de la ONCE. Sin embargo, lo más curioso de la historia es que todavía no se conoce la identidad del agraciado o la agraciada a la que la fortuna le ha sonreído de manera total con este espectacular premio.

¿En qué pueblo al lado de Madrid han tocado casi 2 millones de euros?

Lillo es un pequeño municipio de la provincia de Toledo de menos de 3.000 habitantes que se ha convertido en noticia por esta particular anécdota. Una lluvia de millones que ha convertido en protagonista a este pueblo a unos 100 kilómetros de Madrid y que en coche está a poco más de hora de la capital.

En esta escondida localidad ha caído un premio de 1.710.000 euros en el último sorteo del Eurojackpot de la ONCE. Sin embargo, lo realmente sorprendente de esta historia es que todavía no se conoce la identidad del ganador o ganadora de este increíble hito histórico. De hecho, lo más llamativo de todo es que este particular éxito se ha dado a conocer gracias a la figura de Antonio Ramírez Jimeno.

Antonio es el empleado de la ONCE en cuyo punto de venta de Lillo se vendió el boleto agraciado. Su felicidad ha sido tal que no ha podido evitar dar a conocer esta increíble historia y es que no todos los días se reparte un premio de casi 2 millones de euros.

Ahora, Antonio se ha convertido en el héroe de Lillo, pueblo que sigue buscando al vecino, o a la persona que pasó por su administración, que ahora se ha convertido en un nuevo millonario. Este empleado de la ONCE vendió un boleto agraciado con la gloria de la segunda categoría del sorteo, para la cual hay que acertar cinco números y un Sol. Y gracias a esto, Antonio pudo repartir esos más de 1,7 millones de euros.

Este vendedor, que nunca había tenido la suerte de repartir un premio tan suculento, se mostraba entusiasmado por haber formado parte de una historia tan bonita y de haber llevado la felicidad hasta su propio pueblo. Además, ha conseguido hacerlo a través de un sorteo que no es de los más conocidos en nuestro país.

¿Cómo se juega al Eurojackpot de la ONCE?

El Eurojackpot es uno de los sorteos que más premios da de todos los que se enmarcan bajo el paraguas la ONCE. Celebra sus sorteos cada martes y cada viernes desde la ciudad de Helsinki, en Finlandia. Y desde allí se reparten premios a toda Europa. El bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros.

Sin embargo, el máximo puede llegar hasta los 120 millones de euros. La probabilidad de ganar algún premio es de 1 entre 32, mientras que la de ganar el bote es de 1 entre 140 millones. Los sorteos se celebran a las 20:00 horas locales de Helsinki. Y al Eurojackpot se puede jugar en línea o a través de un distribuidor autorizado.

Cada participación en el sorteo consta de cinco números principales del 1 al 50, y dos números Euro del 1 al 12. Los números Euro se obtienen de una máquina de bolas separada, por lo que es posible tener el mismo número de principal y de Euro. Los boletos cuestan 2€ por línea y las ventas cierran a las 19:00 horas los martes y viernes.

Para ganar, hay que hacer coincidir los cinco números principales y los dos números de Euro. Así nos llevaremos el premio gordo. Los premios comienzan por emparejar tan solo tres números. Y si no hay ganadores del premio mayor en un sorteo, la cantidad del premio mayor se traslada al siguiente.