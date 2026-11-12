El mercado gratuito en un centro comercial para visitar el 14 de noviembre: 6.000 m2, ocio, comida, ropa y decoración

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LO ESENCIAL Las claves El Centro Comercial Santo Domingo celebra este sábado 14 de noviembre una nueva edición de su Garden Market, de 10:00 a 15:30 horas. El mercadillo reúne a pequeños emprendedores con propuestas de moda, bisutería, artesanía, decoración, dulces y regalos para la Navidad. El espacio cuenta con 6.000 m², concepto al aire libre, más de 40 tiendas y tres amplias zonas de aparcamiento gratuito en la A-1. Los visitantes podrán completar la jornada con su oferta gastronómica, que incluye locales como Barra de Pintxos, Xarel·lo o La Mia Nonna.

El Centro Comercial Santo Domingo, ubicado en Santo Domingo, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, vuelve a convertirse este otoño en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de las compras con encanto. Su Garden Market cuenta con tres nuevas citas que acompañarán a los visitantes durante los últimos meses del año y llegarán hasta las puertas de la Navidad.

La primera nueva cita tendrá lugar este sábado, 14 de noviembre, en horario de 10:00 a 15:30 horas, en el propio centro comercial (Carretera de Burgos km 28 - salida 28 de la A-1). El Garden Market volverá después con dos nuevas ediciones los días 12 y 19 de diciembre, en plena época de compras y preparativos navideños.

En cada una de sus ediciones, el mercadillo reunirá una cuidada selección de propuestas que incluyen bisutería, moda, moda infantil, artesanía, velas, dulces artesanos, decoración y una gran variedad de artículos únicos, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de descubrir marcas especiales y apoyar a pequeños emprendedores y creadores.

Una propuesta que cobra un atractivo especial con la llegada de diciembre, cuando el Garden Market puede convertirse también en un lugar donde buscar regalos diferentes y descubrir piezas exclusivas y productos artesanos de cara a la Navidad.

Centro Comercial

Ubicado en un entorno privilegiado y rodeado de algunas de las urbanizaciones residenciales más consolidadas de la zona norte de Madrid, el Centro Comercial Santo Domingo se ha convertido en mucho más que una zona de compras: es un espacio de encuentro, servicios y ocio pensado para el día a día de los clientes que valoran la comodidad, la calidad y la cercanía.

Con más de 6.000 m² y más de 40 establecimientos, el centro ofrece una experiencia diferencial frente a otros espacios comerciales gracias a su concepto abierto y al aire libre. Un formato cómodo, accesible y agradable que invita a disfrutar de las compras y del tiempo libre con tranquilidad, luz natural y facilidad de acceso.

Su estratégica ubicación junto a la carretera de Burgos (A-1, salida 28) permite una conexión rápida y cómoda tanto desde Madrid capital como desde las urbanizaciones de la zona norte y la sierra madrileña, consolidándose como una referencia comercial de proximidad para miles de vecinos. Además, cuenta con tres amplias zonas de aparcamiento gratuitas.

El Centro Comercial Santo Domingo destaca por reunir en un único espacio una oferta completa y cuidadosamente seleccionada que cubre las necesidades cotidianas de sus visitantes.

Destacada oferta gastronómica

Además de recorrer los distintos puestos, los asistentes podrán completar la experiencia disfrutando de la oferta gastronómica del centro, convirtiendo la visita en un plan perfecto para toda la familia.

Entre compra y compra, los visitantes encontrarán en Barra de Pintxos el tapeo más auténtico, perfecto para quienes buscan una experiencia informal pero llena de sabor. Para los amantes del producto y la cocina cuidada, Xarel·lo se presenta como una opción imprescindible, con platos elaborados con mimo y una carta que apuesta por la calidad en cada detalle.

Quienes prefieran un ambiente distendido y una oferta variada podrán disfrutar en El de Siempre, un espacio ideal para grupos, familias y aficionados que quieran prolongar la jornada en un entorno agradable. Y para los enamorados de la cocina italiana, La Mia Nonna ofrece recetas tradicionales, pastas y pizzas elaboradas con ingredientes de primera, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan sabores reconfortantes.

Por último, Tutto's ofrece una amplia variedad de platos desenfadados para hacer una parada rápida y continuar después con las compras. Entre sus propuestas destacan sus hamburguesas, perritos y sándwiches.

El Garden Market del Centro Comercial Santo Domingo es mucho más que un mercadillo: es una experiencia de ocio, compras y desconexión en un entorno exclusivo. Este otoño regresa con cuatro nuevas citas, el 17 de octubre, el 14 de noviembre y los días 12 y 19 de diciembre, las dos últimas perfectas para dejarse llevar por el ambiente previo a la Navidad y encontrar propuestas diferentes para regalar.