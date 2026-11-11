El mercadillo navideño en el Hotel Palace para visitar del 4 al 13 de diciembre: gratis, con moda, comida y 60.000 fieles

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LO ESENCIAL Las claves El Mercadillo del Gato celebra su edición navideña en el Hotel Palace del 4 al 13 de diciembre con entrada gratuita. El evento cuenta con la participación de más de 50 firmas de moda, joyería, cosmética, arte, artesanía y decoración. Esta edición incluye un nuevo rincón gourmet con vinos, licores nacionales, champán y delicatessen francesas. Se prevé la asistencia de entre 60.000 y 75.000 visitantes durante los diez días que dura el mercadillo.

Del 4 al 13 de diciembre, el Hotel Palace acoge, con entrada gratuita, la edición navideña del Mercadillo del Gato: más de 50 firmas de moda, joyería, complementos, cosmética, decoración, arte y artesanía y, como novedad, un pequeño rincón gourmet con vinos y licores nacionales, champán y delicatessen francesas. Diez días —con el puente de diciembre de por medio— para encontrar regalos con algo más de intención que impulso.

Con la Navidad ya instalada en la ciudad, el Mercadillo del Gato regresa al Palace con una edición que refuerza su fórmula: una selección cuidada de marcas, una ubicación estratégica y una experiencia de compra sin prisas. Situado junto al eje cultural que forman el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza, CaixaForum y el Congreso de los Diputados, el espacio vuelve a activarse como punto de tránsito entre paseo y compra. No es casual: su localización convierte la visita en una extensión natural de cualquier plan por el centro.

La novedad de esta edición mira a la mesa: un pequeño espacio gourmet con vinos y licores nacionales, champán, espumosos brut y delicatessen francesas. Un añadido que encaja con las fechas, cuando muchos regalos se comen, se brindan o se comparten.

50 firmas

Participan más de 50 firmas de moda femenina, masculina e infantil, joyería, bisutería, complementos, cosmética, decoración, arte y artesanía. La joyería y la bisutería de autor se elaboran con materiales tan distintos como la plata mexicana, el esmalte, el acero, las flores naturales o la arcilla polimérica, y entre los complementos, para mujer y para hombre, aparecen riñoneras, mochilas, carteras de piel, pashminas, gafas de sol o pañuelos de seda hechos a mano.

Lejos de plantearse como una feria masiva, el Mercadillo del Gato funciona mejor como recorrido: entrar, mirar, volver sobre lo visto y decidir. Una forma de comprar los regalos sin las prisas ni la impersonalidad de la última hora, y directamente a pequeñas marcas y artesanos. En diciembre, además, se convierte en una boutique efímera que para muchos marca el inicio de las fiestas.

Es un formato que, tras más de 100 ediciones y 3,5 millones de visitantes acumulados desde 2014, ha demostrado que no necesita reinventarse para seguir funcionando. La edición navideña reúne entre 60.000 y 75.000 visitantes, una cifra que confirma su posición como uno de los pop-ups de referencia en España.