Abre un nuevo parque de la Navidad en el sur de Madrid el 3 de diciembre: atracciones, pista de hielo y Belén de 12 metros

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LO ESENCIAL Las claves Getafe acogerá el parque temático navideño 'Getávoli' en su recinto ferial del 3 de diciembre al 10 de enero, con atracciones y actividades para todas las edades. Entre sus principales atractivos figuran una pista de hielo natural, un Belén gigante de 12 metros hecho con figuras de Playmobil y la Casa de Papá Noel. El recinto ofrecerá acceso general y entrada al Belén gratuitos, además de contar con precios reducidos y bonificaciones para los vecinos empadronados en la localidad. El espacio será inclusivo y estará adaptado a personas con movilidad reducida, incluyendo dos jornadas especiales sin ruido diseñadas para personas con TEA.

Getafe contará esta Navidad con un parque temático dedicado al ocio familiar. Bajo el nombre de Getávoli, el recinto ferial de la localidad madrileña reunirá desde el próximo 3 de diciembre y hasta el 10 de enero atracciones, espacios de juego y propuestas vinculadas a las fiestas.

Entre sus principales reclamos figuran una pista de hielo natural, un Belén gigante de 12 metros construido con figuras de Playmobil y una Casa de Papá Noel.

El universo de Playmobil será el eje central de este espacio, que también incorporará juguetes y actividades vinculados a otras marcas infantiles, como SuperThings, Piratix, Max Build, X-Shot y Carrera. La oferta se distribuirá en distintas zonas para adaptarse a las edades de los visitantes.

Los más pequeños podrán acudir a la Casa de Papá Noel y los Pajes Reales, subirse a un tren navideño o a un tiovivo clásico y disfrutar de un hinchable con tobogán tematizado con figuras de Playmobil. También habrá casetas de juegos tradicionales y una carpa destinada a menores de 12 años, con propuestas de construcción, talleres y actividades lúdicas.

Los mayores de esa edad tendrán su propio espacio en una zona Arcade, que contará con máquinas recreativas, futbolines, mesas de ping-pong y torneos de videojuegos. Además, se instalarán circuitos de competición de Scalextric y Carrera.

La propuesta se completará con una zona de restauración que incluirá una casa del chocolate, un quiosco de bebidas calientes y varios puestos de comida sobre ruedas, además de terrazas de madera. El recinto contará también con iluminación navideña, un árbol LED central y cinco puntos habilitados para hacerse fotografías.

Precios reducidos

El acceso general al parque y la visita al Belén gigante de Playmobil serán gratuitos. El resto de las actividades tendrán precios diferenciados para los empadronados en Getafe y quienes acudan desde otros municipios.

La sesión de patinaje sobre hielo, con patines incluidos, costará 10 euros para los residentes empadronados y 12 euros para el público general. La visita familiar a la Casa de Papá Noel, que incluye una fotografía y un obsequio, tendrá un precio de seis euros para los vecinos de Getafe y de ocho para el resto.

En cuanto a las zonas de juego, la entrada a Mundo Juego costará 4,50 euros para los menores de 12 años empadronados y ocho euros para los no residentes. El adulto acompañante podrá acceder gratuitamente. La zona Arcade tendrá un precio de cinco euros para los vecinos de Getafe y ocho para el público general.

El tiovivo y el tren infantil costarán cuatro euros para los empadronados y cinco para el resto, mientras que las casetas de juegos tradicionales tendrán tarifas de tres y cuatro euros, respectivamente.

El sistema de descuentos contempla además la gratuidad para las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 %, previa acreditación. Las familias numerosas tendrán una bonificación del 20 % en la categoría general y del 30 % en la especial.

Los menores de 12 años podrán beneficiarse de un descuento del 50 % durante seis jornadas específicas. Los empadronados también dispondrán de una rebaja del 15 % al comprar tres o más actividades, siempre que estén gestionadas directamente por la organización.

Un parque adaptado e inclusivo

Getávoli prevé medidas para facilitar la visita a personas con movilidad reducida y necesidades específicas. Entre ellas, se organizarán dos jornadas sin ruido, de 17.30 a 19.30 horas, adaptadas a personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Con esta programación, el recinto ferial de Getafe se convertirá durante más de un mes en un espacio de ocio navideño que combinará atracciones, juegos y actividades para distintos públicos.