Nace 'The Ovalle Reserve Whisky Society', la primera sociedad privada de whisky de ediciones limitadas en España

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LO ESENCIAL Las claves Nace 'The Ovalle Reserve Whisky Society', la primera sociedad privada de whisky de autor en España impulsada por el Master Blender Juan Ovalle y el productor José Manuel Brandariz. La iniciativa opera bajo un modelo de membresía cerrada limitado a 399 títulos en propiedad, que ofrece la titularidad directa y custodia certificada de las barricas en sus bodegas de Galicia. La estrategia se aleja del consumo masivo comercial tras obtener tres medallas internacionales en el International Spirits Challenge 2026 de Londres con sus partidas exclusivas. El proyecto incluye una gestión ejecutiva femenina liderada por Patricia Sanz, buscando atraer a mujeres y 'millennials' con perfiles de whisky más suaves y matizados.

En el mercado del lujo y los activos alternativos, cuando la producción es reducida y la crítica internacional avala el producto, el canal de distribución tradicional deja de ser rentable.

Mientras en los mercados anglosajones y asiáticos el whisky de tirada ultralimitada lleva años cotizando como una alternativa a los mercados financieros tradicionales, la industria española ha permanecido mayoritariamente ligada a los grandes volúmenes de consumo masivo. Una dinámica que empieza a fracturarse.

Este mes de octubre, el espacio Casa Ovalle de Madrid acogió la presentación de The Ovalle Reserve Whisky Society, una estructura mercantil impulsada por el Máster Blender Juan Ovalle y el productor audiovisual José Manuel Brandariz (Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en EE.UU.) que nace como la primera sociedad privada de whisky de autor en España.

Concebida bajo el paraguas histórico de Destilerías Ovalle 1888, la iniciativa busca retirar del circuito comercial convencional sus partidas más cotizadas para ofrecerlas bajo un modelo de membresía cerrada.

El punto de inflexión estratégico de la firma gallega se produjo el pasado verano en el International Spirits Challenge 2026 de Londres, donde logró tres medallas internacionales (Plata para Bateeiro, Plata para Ovalle Ruby y Bronce para Ovalle Gold).

Con este aval técnico, la dirección optó por redefinir su modelo comercial: en lugar de diluir el líquido en los canales de distribución habituales, decidió retener la producción en origen y estructurar el acceso a sus barriles a través de un club privado.

Custodia física en Galicia

En un contexto de mayor escrutinio regulatorio sobre las plataformas de inversión en bebidas espirituosas, los promotores del proyecto han querido delimitar con precisión el marco operativo de la entidad.

La compañía remarca que no opera como un vehículo financiero, sino como una “sociedad privada de amantes y coleccionistas articulada para dar acceso directo y custodia certificada sobre partidas privadas de madera y líquido singular”.

A diferencia de los modelos especulativos británicos basados en la compraventa de “barricas sobre el papel”, la sociedad mantendrá el 100% de la madera custodiada físicamente en sus bodegas de Galicia.

Los miembros no adquieren un título cotizado, sino la titularidad directa sobre una fracción numerada de la producción, obteniendo derechos sobre el reparto anual de botellas, la revalorización del activo y el acceso a las sedes de la firma en Madrid y Galicia.

El modelo limita la capacidad total a 399 títulos en propiedad, divididos en tres tramos:

Founder (Números 1 al 28): Titularidad sobre una de las 28 barricas exclusivas de castaño gallego de 18 años (170 botellas/año), vinculadas a un proyecto de mecenazgo artístico donde el pintor José María Barreiro ha diseñado la edición Bateeiro 28.

Platinum (Números 29 al 150): Asignación de barricas de malta con remates en madera de Champagne (70 botellas al año).

Private (Números 151 al 399): Asignación de 10 botellas anuales procedentes de barricas asociadas a vinos como Godello, Mencía o Pinot Noir.

Internacionalización

La presencia de José Manuel Brandariz en la cúpula busca acelerar la proyección exterior de la sociedad, con eventos previstos en Nueva York, Miami, Londres y Dubái, además de apoyarse en las comunidades de alto poder adquisitivo en México, Argentina y Uruguay.

En el apartado industrial, el proyecto se distorsiona del modelo tradicional de importación de malta para desplegar un programa de I+D 360° en las Rías Baixas. La firma abarca desde el cultivo de cereales ecológicos (centeno, mijo y maíz) hasta la creación de una tonelería artesanal enfocada en el turismo de proximidad.

Asimismo, el plan estratégico incluye para 2027 un acuerdo técnico por afinidad territorial en El Bierzo con el enólogo Raúl Pérez. La colaboración utilizará barricas personales del elaborador berciano, impregnadas previamente en vino Mencía, para el envejecimiento de las partidas destinadas a los socios.

Gestión ejecutiva femenina

El proyecto incorpora además un elemento operativo diferenciador: la gestión ejecutiva está liderada por un equipo de mujeres profesionales con Patricia Sanz al frente como Global Head of Membership. En un sector donde el consumo femenino representa cerca del 40% del mercado global, el objetivo es distanciarse de los perfiles de whisky excesivamente alcohólicos o maderizados que frenan la entrada de nuevas generaciones de consumidores.

“Los whiskies tradicionales suelen ser muy duros y amaderados. Queremos abrir el abanico hacia la mujer y los perfiles millennials con matices más suaves, dulces o cítricos, sin descuidar las líneas más conservadoras para los puristas”, señaló Juan Ovalle durante la presentación.

El recorrido organoléptico de estos destilados se puso a prueba en la cata posterior dirigida por Juan Ovalle junto a la divulgadora Cristina Rudilla (@anatomiadelvino), mostrando el impacto del envinado en Albariño, Ribera del Duero y castaño gallego en el resultado final. Con la apertura del proceso de selección, la iniciativa pondrá a prueba el apetito del inversor y coleccionista de alto patrimonio por el destilado de autor patrio.