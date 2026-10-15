Los expertos coinciden: Begoña Gardel es la pastelera que hace uno de los mejores postres de la Comunidad de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Begoña Gardel, de restaurante Tatel, gana la primera edición del Concurso de Yema de Autor con una propuesta aromatizada con mandarina y azafrán. El certamen, organizado por ACYRE Madrid y Santa Teresa Gourmet, retó a ocho profesionales a reinterpretar las tradicionales Yemas de Santa Teresa usando un plastón de yema como base. El podio lo completaron Carmen Capote (24Onzas) con una yema encapsulada con vino de Jerez, y Álex de la Fuente (In-pulso) con notas de violeta y limón. Santa Teresa Gourmet adaptará la receta ganadora de Begoña Gardel para comercializarla en toda España a través de su página web.

Con motivo de la celebración del Día de Santa Teresa, este 15 de octubre, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) y Santa Teresa Gourmet han presentado los resultados de la primera edición del Concurso de Yema de Autor, un certamen que rinde homenaje a la santa patrona y a uno de los dulces más icónicos de la repostería española: las Yemas de Santa Teresa.

Los expertos propusieron un nuevo reto para cocineros y reposteros: transformar una elaboración tradicional en una creación única. Así ha nacido el Concurso de Yemas de Autor, una competición en la que todos los participantes parten de un mismo punto de partida: el plastón de yema, proporcionado por la organización, para demostrar hasta dónde puede llegar su creatividad.

A partir de esta base común, cada profesional ha tenido carta blanca para crear su propia yema, incorporando los ingredientes, sabores, técnicas y acabados que considere oportunos. El resultado son propuestas diferentes que convierten un mismo origen en un abanico de interpretaciones, desde las más fieles a la tradición hasta las más sorprendentes e innovadoras.

Porque en este concurso la base es la misma pero la yema la define cada cocinero y repostero. El sabor, la técnica, la creatividad y la personalidad de cada cocinero o repostero se convierten en los verdaderos protagonistas de una competición que reivindica la yema como un lienzo para la innovación gastronómica.

Un homenaje a Santa Teresa

Celebrado en la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación del Ayuntamiento de Madrid, el concurso ha reunido a ocho profesionales de la gastronomía madrileña con el objetivo de reinterpretar las tradicionales Yemas de Santa Teresa, demostrando cómo un producto con más de 160 años de historia continúa inspirando nuevas formas de disfrutarlo.

Begoña Gardel, del restaurante Tatel, se ha proclamado ganadora con una propuesta que combina tradición e innovación. Su yema, aromatizada con mandarina y azafrán, representa una reinterpretación personal del dulce que evoca los paisajes castellano manchegos.

"Mi yema es una yema tradicional saborizada con mandarina y azafrán, inspirada en el atardecer manchego. Tiene una nubecita efímera que va desapareciendo y florecitas de caléndula que nos recuerdan a los campos pajizos de La Mancha", explica la ganadora.

El segundo puesto ha recaído en Carmen Capote, de 24Onzas, con una yema encapsulada en una carcasa de bombón que combina manzanilla pasada, un vino generoso de Jerez. Por su parte, Álex de la Fuente, de In-pulso Restaurante, ha completado el podio con una creación que une los sabores de violeta y limón a la esencia tradicional de las Yemas de Santa Teresa.

De la innovación a la comercialización

Con ocasión del Día de Santa Teresa, el equipo de Santa Teresa Gourmet adaptará la receta ganadora a una versión comercial que estará disponible próximamente en toda España a través de su web. De esta manera, la visión creativa de Begoña Gardel llegará a los consumidores como un tributo especial a esta festividad.

Isabel López Resina, CEO de Santa Teresa Gourmet, ha destacado la trascendencia del certamen: "Hay productos que son mucho más que una receta. Nuestras Yemas de Santa Teresa son parte de nuestra historia; son más de 160 años cuidándolas con mucho cariño. Nos quedamos con la ilusión de esta edición y las ganas de más".

En definitiva, el Concurso de Yema de Autor demuestra que la tradición gastronómica española puede seguir evolucionando cuando el conocimiento del producto se une al talento y a la creatividad de los profesionales.