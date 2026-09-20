El mercadillo perfecto para visitar el 17 y el 18 de octubre en Madrid: piezas de coleccionista, artesanía y diseños de todo tipo

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Las claves Generado con IA Brocante regresa al Museo del Ferrocarril de Madrid el 17 y 18 de octubre, tras reunir a 20.000 asistentes en su primera edición. El evento ofrecerá diseño vintage, coleccionismo, artesanía y diseño contemporáneo, dirigido tanto al público general como a profesionales. La cita contará con actividades donde reconocidos diseñadores e interioristas compartirán sus experiencias y tendencias de integración de piezas históricas y actuales. El mercadillo incluirá anticuarios y creadores de España, Francia, Portugal y Bélgica, así como música en directo y foodtrucks en un entorno industrial único.

Brocante regresa los días 17 y 18 de octubre al Museo del Ferrocarril de Madrid, tras el éxito de su primera edición, que reunió a cerca de 20.000 asistentes. Impulsada por Mercado de Motores, la cita se consolida como una fecha imprescindible en la agenda del sector, ofreciendo un desembalaje internacional de carácter único que reúne diseño vintage, coleccionismo, artesanía y diseño contemporáneo dirigido tanto al gran público como a profesionales, aficionados y coleccionistas.

El mercadillo regresa para ofrecer al público esos objetos singulares que logran elevar un espacio y llenarlo de carácter. La cita crea un escenario donde el diseño vintage convivirá con la nueva artesanía y piezas más actuales de manera natural, evidenciando que lo histórico y lo contemporáneo combinan a la perfección.

Para profundizar en esta visión, el evento estrena un programa de actividades donde reconocidos diseñadores e interioristas compartirán sus experiencias de primera mano. Esta agenda paralela, ofrecerá un espacio de encuentro y divulgación para abordar las nuevas tendencias y las claves para integrar piezas de diseño con historia y actuales en proyectos contemporáneos.

Una curaduría internacional

Desplegado entre las vías, andenes y locomotoras centenarias del museo, Brocante convierte la visita en una experiencia donde la arquitectura industrial potencia la belleza de cada objeto. La muestra reunirá a una cuidada selección de anticuarios y creadores contemporáneos procedentes de España y de países con gran tradición en el sector, como Francia, Portugal y Bélgica.

El evento trasciende el interior del recinto para tomar también el espacio exterior del Museo del Ferrocarril. Fiel al espíritu de Mercado de Motores, la jornada se completará con zonas de terraza, música en directo y una excelente oferta gastronómica en foodtrucks, en una propuesta única que fusiona diseño, artesanía, coleccionismo, cultura y ocio.

Esta suma de propuestas convierte a Brocante en un ecosistema de diseño único.

Datos prácticos de la edición:

Fechas: 17 y 18 de octubre de 2026.

Lugar: Museo del Ferrocarril de Madrid (Paseo de las Delicias, 61).

Qué encontrarás: Diseño vintage internacional, coleccionismo, objetos singulares, piezas de artesanía y diseño contemporáneo, complementado con una oferta gastronómica y de música en directo

Horario: De 12 a 21 horas (sábado) y de 11 a 19 horas (domingo)