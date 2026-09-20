José Andrés, cocinero: “Cuando voy tengo muchas emociones. Una de mis cosas favoritas cuando ceno es su consomé”

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Las claves Generado con IA José Andrés destaca tres restaurantes imprescindibles en Madrid: Lhardy, Sacha y Casa Dani. Lhardy, fundado en 1839, es famoso por su cocido y consomé con jerez, y ofrece una experiencia clásica madrileña. Sacha, dirigido por Sacha Hormaechea, fusiona cocina gallega y vasca, y cuenta con dos Soles Repsol. Casa Dani es conocido por su tortilla de patata y es el más asequible de los recomendados por el chef.

José Andrés lleva siendo desde hace años uno de los grandes referentes de la comida española, llevándola hasta Estados Unidos a través del Mercado Little Spain en Nueva York. Pero, además, se ha convertido en un ejemplo por arrimar el hombro siempre que un país lo ha necesitado. Ayudó durante la Covid, en la guerra de Ucrania...

Por eso, cuando él habla, el resto callan y escuchan. Y, además, sus más fervientes seguidores también lo pueden hacer a través de sus dos newsletters: Longer Tables y Chef’s List. En la primera habla sobre recetas y en la segunda recomienda bares y restaurantes favoritos donde ha comido a lo largo de su vida y en diferentes partes del mundo.

Es bien conocido, por ejemplo, que en Andalucía le gusta ir a la Churrería La Cordobesa en Estepona (Málaga) y que desayunó churros con zurrapa y un mollete con carne mechada.

Pero el chef también tiene tres sitios en Madrid a los que intenta acudir siempre que viene a la capital. Se trata de Lhardy, Sacha —que también es uno de los favoritos de Chicote— y Casa Dani.

“Cuando voy a Lhardy tengo una reacción emocional. Son, por supuesto, famosos por su cocido. Pero una de mis cosas favoritas cuando ceno es su consomé, un rico caldo con un toque de jerez que se puede tomar antes de los platos principales”, cuenta el reconocido chef.

Lhardy es uno de los restaurantes más antiguos de Madrid. Abrió sus puertas en 1839, en la Carrera de San Jerónimo, 8. Fue fundado por Emilio Huguenin y, desde entonces, conserva su estética y un ambiente que recuerda al Madrid del siglo XIX.

Lo más famoso es su cocido, que sale a 68 euros. Incluye sopa, garbanzos, carnes, embutidos, verduras y diferentes acompañamientos. Termina con el mítico soufflé. Pero también destacan su solomillo Wellington (36 euros), su lenguado Evaristo al champagne (39 euros), sus callos o sus croquetas.

No es de los restaurantes más baratos de Madrid, pero, sin duda, es de los que más calidad ofrecen. Su ticket medio es de entre 70 y 100 euros por persona.

Sacha y Casa Dani

Sacha es el segundo que más le gusta a José Andrés. Está en la calle Juan Hurtado de Mendoza, 11, y fue fundado por Sacha Hormaechea en 1972. Hoy lo dirige el propio Sacha, que ha conseguido que tenga dos Soles Repsol.

Su comida está a caballo entre la cocina gallega y vasca. Por ejemplo, es famosa su tortilla vaga, su falsa lasaña de erizos de mar, su steak tartar o su arroz con setas y perdiz. El ticket medio está entre 60 y 80 euros.

Y de Casa Dani, qué decir. Es uno de los templos gastronómicos de Madrid, conocido por su tortilla de patata, su plato insignia. Que ronda los 18 euros si la pides entera. Pero también son muy recomendables sus torreznos, sus croquetas, los callos, el pisto manchego, los huevos rotos... El ticket medio está entre 20 y 30 euros, con lo cual es el más asequible de los tres que recomienda José Andrés.