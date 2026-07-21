Sebastián Yatra dará un concierto gratis en Madrid por el Festival Hispanidad el 10 de octubre en Plaza de España

Las claves

Las claves Generado con IA Sebastián Yatra ofrecerá un concierto gratuito el 10 de octubre en la Plaza de España de Madrid por el Festival Hispanidad. El festival, organizado por la Comunidad de Madrid, reunirá conciertos y actividades culturales durante once días en varios espacios de la ciudad. Estados Unidos será el país invitado en esta sexta edición, que lleva el lema ‘Todos los acentos del español caben en Madrid’. El evento espera atraer cerca de un millón de asistentes y contará también con la actuación de Marta Sánchez el 11 de octubre.

El cantante colombiano Sebastián Yatra será uno de los principales protagonistas del Festival Hispanidad 2026 con un concierto gratuito que ofrecerá el próximo 10 de octubre en la Plaza de España de Madrid.

La actuación formará parte de la programación organizada por la Comunidad de Madrid dentro de una edición que volverá a convertir la capital en punto de encuentro de la cultura hispana.

El anuncio se ha realizado este martes durante la presentación oficial del festival en la Real Casa de Correos, en un acto en el que ha participado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco. El responsable regional ha destacado que Hispanidad es un proyecto cultural basado en la “celebración compartida” de una cultura común.

Bajo el lema ‘Todos los acentos del español caben en Madrid’, el Festival Hispanidad celebrará su sexta edición con Estados Unidos como país invitado. La programación se desarrollará durante once días en torno al 12 de octubre y reunirá conciertos, espectáculos y actividades culturales repartidas por distintos espacios de la ciudad.

Yatra, nacido en Medellín en 1994, se dio a conocer internacionalmente en 2016 con ‘Traicionera’ y ha tenido éxitos con canciones como ‘No hay nadie más’, ‘Cristina’ o ‘Tacones Rojos’. El artista, ganador de varios Latin Grammy, también puso voz a ‘Dos Oruguitas’ para la película de Disney Encanto, un tema que fue nominado al Oscar a la Mejor Canción Original.

Marta Sánchez, la cantante madrileña que cumple 40 años de trayectoria actuará un día después, el 11 de octubre en el mismo escenario. Su éxito empezó con 'Olé Olé' y ha continuado con canciones como 'Mujer', 'Desesperada' o 'Colgando en tus manos'.

La Plaza de España será uno de los principales escenarios al aire libre del festival, junto a la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Según las previsiones de la Comunidad de Madrid, la cita cultural aspira a reunir cerca de un millón de asistentes a lo largo de sus once jornadas.