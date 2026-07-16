Madrid se convierte en la capital de las pantallas gigantes para la final del Mundial: dónde ver el España contra Argentina

Feijóo y Almeida, durante la semifinal del Mundial entre España y Francia. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid se llena de pantallas gigantes y eventos para seguir la final del Mundial entre España y Argentina en espacios públicos y privados. El Movistar Arena, la Plaza de Colón, Madrid Río y Parque Warner son algunos de los principales puntos de encuentro para los aficionados. Centros comerciales y clubes, como Nassica y Pachanga Club, organizan fiestas previas, música en directo y actividades para animar la jornada. Municipios del área metropolitana también instalarán pantallas en plazas y recintos para que vecinos vivan juntos la final.

Madrid se prepara para vivir una noche histórica con la final del Mundial y habrá muchos espacios que proyectarán el partido en pantalla gigante para que los aficionados puedan seguir el encuentro rodeados de miles de personas.

Plazas, parques, centros comerciales y recintos de ocio han organizado eventos especiales con música, gastronomía y actividades para convertir la cita en una auténtica fiesta del fútbol.

Estos son algunos de los principales lugares donde se podrá ver la final este domingo:

Movistar Arena

El Movistar Arena será uno de los grandes escenarios para vivir la final. La Comunidad de Madrid impulsó una retransmisión gratuita en el recinto, que contará con la pantalla más grande de la región.

Las puertas abrirán a las 19:30 horas y el ambiente estará animado con música en directo y la actuación de DJ Nano antes del inicio del partido.

La convocatoria ha despertado un interés muy grande y, pocas horas después de anunciarse, ya se habían agotado las 15.000 entradas disponibles.

Plaza de Colón

El Ayuntamiento de Madrid reforzará el dispositivo previsto en la plaza de Colón con la instalación de una segunda pantalla, orientada hacia la calzada, para facilitar que un mayor número de personas pueda seguir el partido.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, explicó que la plaza cuenta con un aforo aproximado de 6.000 personas, por lo que la colocación de esta segunda pantalla y el corte del tráfico en el paseo de la Castellana permitirán ampliar el espacio disponible para los aficionados.

El alcalde recordó la imagen que dejó la final de la Eurocopa de 2024, cuando miles de personas siguieron el encuentro a lo largo de la Castellana, la plaza de Colón y la calle Génova, y aseguró que el objetivo es que el mayor número de madrileños pueda disfrutar y, si España logra el título, celebrar la victoria de forma conjunta.

Madrid Río

Otra de las grandes citas será la organizada en la Explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, donde se celebrará la retransmisión del mundial.

El recinto, ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca, junto al límite con Centro y Latina, contará con distintos accesos para facilitar la llegada del público.

Se podrá acceder desde la glorieta de San Vicente, el Puente de Segovia o el paseo de la Virgen del Puerto, mientras que las principales entradas peatonales estarán situadas en el Puente del Rey, la Fuente de la Buena Suerte, el paso hacia las salidas 4, 5 y 6, la avenida de Portugal, el paseo Marqués de Monistrol y el Puente Presa número 5.

Parque Warner Madrid

Los visitantes de Parque Warner Madrid no tendrán que perderse la final. El parque proyectará el encuentro en una pantalla gigante instalada en el Teatro de Especialistas, con capacidad para unas 1.200 personas.

Además, habrá una 'fan zone' con música desde una hora antes del partido, banderas de España y espacios para comida y bebida para completar la experiencia.

Si la selección española gana, el parque tiene previsto celebrarlo con un espectáculo de pirotecnia.

Los visitantes que lleguen desde el Parque Warner Beach también podrán acceder a la zona habilitada a través de una entrada disponible en Atención al cliente, que incluye un refresco o una cerveza y palomitas por 9,99 euros.

Nassica

Aficionados viendo un partido en la pantalla de Nassica. Cedida

El centro comercial y de ocio Nassica, en el sur de Madrid ha emitido todos los partidos del campeonato y para la final ha preparado un evento especial en su plaza central, donde el partido se retransmitirá desde las 21:00.

La programación comenzará antes del encuentro. A partir de las 19:30 horas, un DJ tocará en la previa y habrá food trucks y regalos para los asistentes que se repartirán hasta agotar existencias.

Pachanga Club

La marca de ropa futbolera de estilo vintage Pachanga Club también organizará una 'watching party' para seguir la final.

La cita será a las 21:00 horas en los Jardines del Hipódromo, situados en la avenida Padre Huidobro (A-6, kilómetro 8), donde instalarán una pantalla XXL para que los aficionados puedan ver el partido.

La Tribuna

La agencia de eventos Río Dulce repetirá la cita que han hecho todo el campeonato. Con el patrocinio de Nike organizan en Teatro Magno (Calle de Cedaceros 7) la 'watching party' La Tribuna.

El evento es gratis e incluye cena para los asistentes, la actuación de un artista sorpresa, música en la previa y el sorteo de zapatillas y otros productos de Nike.

La tercera planta del teatro se transforma en un área de juegos con futbolines, juegos electrónicos de fútbol y más.

Las entradas son gratuitas pero se sacan en la plataforma de DICE y en todos los partidos se han agotado en cuestión de horas.

Otros municipios

La final también podrá seguirse en otros municipios de Madrid, cuyos ayuntamientos van a instalar pantallas gigantes para que los vecinos vivan el partido en la calle.

Móstoles: Plaza de España

Alcorcón: en la plaza Reyes de España.

Leganés: en la Plaza Mayor.

Fuenlabrada: en la Plaza de la Constitución.

Pinto: Plaza del Ayuntamiento.

Alcobendas: junto a la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

San Sebastián de los Reyes: en la Plaza de la Constitución.

Tres Cantos: en el Recinto Ferial.

Paracuellos de Jarama: en el polideportivo Villanueva del Pardillo.

Colmenar Viejo: en la Plaza de Toros de La Corredera.

Arganda del Rey: en la Plaza de la Constitución.