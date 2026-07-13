Las claves

Las claves Generado con IA El aceite de oliva virgen extra Palacio de los Olivos, premiado internacionalmente, ya está disponible en supermercados y tiendas gourmet de Madrid. Este AOVE es utilizado por reconocidos chefs y restaurantes emblemáticos de la capital para realzar sus platos. Se puede adquirir en cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, BM, Makro y en tiendas especializadas como La Comunal y Oliva Oliva. El aceite, producido en Almagro (Ciudad Real), destaca por sus variedades Picual y Arbequina, ambas galardonadas a nivel mundial por su calidad y sabor.

El aceite de oliva virgen extra Palacio de los Olivos, reconocido durante ocho años consecutivos como el AOVE Picual más premiado del mundo, está presente en supermercados, tiendas gourmet y algunos de los restaurantes más emblemáticos de la capital

Los madrileños ya no tienen que desplazarse hasta una almazara para disfrutar de uno de los aceites de oliva virgen extra más exclusivos del mundo. Palacio de Los Olivos, considerado el AOVE Picual más premiado del mundo durante ocho años consecutivos según el EVOO World Ranking, puede encontrarse hoy en numerosos puntos de venta y restaurantes de Madrid, acercando el mejor aceite español al día a día de miles de consumidores. Su liderazgo internacional se sustenta en cientos de premios obtenidos en certámenes especializados de todo el mundo.

Cada vez son más los establecimientos madrileños que apuestan por ofrecer un aceite de máxima calidad, tanto para cocinar como para finalizar platos en mesa. En este contexto, Palacio de Los Olivos se ha consolidado como una de las referencias imprescindibles para quienes entienden que un gran aceite puede transformar por completo una receta.

Actualmente, el AOVE puede adquirirse en cadenas como El Corte Inglés, Sánchez Romero, Carrefour, BM Supermercados, Más y Más, Makro o Alimerka, permitiendo que cualquier consumidor pueda incorporar a su cocina un aceite reconocido internacionalmente por su calidad.

Pero la presencia de Palacio de Los Olivos va mucho más allá del lineal. También forma parte de la experiencia gastronómica de algunos restaurantes de referencia en Madrid, donde chefs y profesionales de la restauración confían en este aceite para potenciar el sabor de sus elaboraciones. Es el caso de El Pimiento Verde, La Vaca Argentina, Raza o La Paloma, entre otros muchos establecimientos que han incorporado este AOVE a sus mesas.

Para quienes buscan una experiencia aún más especializada, Palacio de Los Olivos también está presente en tiendas gourmet como La Comunal, Oliva Oliva y Olivarte, espacios donde el producto se selecciona por criterios de excelencia y origen.

Desde Almagro (Ciudad Real)

Palacio de Los Olivos es una referencia imprescindible. Desde su finca Los Palacios, en Almagro (Ciudad Real), la familia Mora produce uno de los AOVEs más premiados del mundo, con nueve años consecutivos como nº1 en variedad Picual y cuatro como el mejor Arbequina del mundo.

Su secreto está en el cuidado obsesivo de cada paso, desde el cultivo en tierras volcánicas ricas en nutrientes hasta la extracción en frío tras una cosecha temprana. El resultado: aceites complejos, vivos y equilibrados, pensados para quienes buscan salud, sabor y autenticidad en cada plato.

Las dos variedades

Variedad Picual: con cuerpo, muy afrutado en nariz y boca, y notas positivas de amargo y picante equilibrados, con matices que recuerdan a hierba fresca, planta de tomate, kiwi y hierbas aromáticas.

Variedad Arbequina: muy aromático y más suave y delicado de sabor, que desprende notas de cata que recuerdan a la alcachofa fresca, a las manzanas verdes, con regusto de almendra verde, plátano y manzana y frutos rojos