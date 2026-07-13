Madrid celebra el Día de los Tiburones con visitas guiadas, juegos y actividades para niños en Atlantis Aquarium

Las claves

Las claves Generado con IA Atlantis Aquarium celebra el Día Internacional de la Concienciación por los Tiburones con actividades especiales durante todo julio. El acuario ofrece juegos de pistas, talleres y visitas guiadas para que familias y niños conozcan a las diez especies de tiburones que alberga. Las actividades buscan enseñar la importancia de los tiburones para el equilibrio de los ecosistemas marinos y concienciar sobre su amenaza de extinción. Atlantis Aquarium colabora en un proyecto de investigación para reducir la captura accidental de tiburones y rayas durante la pesca mediante sistemas de repelencia.

Los tiburones serán los protagonistas de Atlantis Aquarium durante todo el mes de julio. Por el Día Internacional de la Concienciación por los Tiburones, que se conmemora el próximo 14 de julio, el acuario de Xanadú ha organizado actividades.

El plan está diseñado para que las familias conozcan mejor a estos animales y descubran la importancia que tienen para la salud de los océanos.

La programación incluye propuestas para todas las edades, aunque los niños serán los protagonistas. Cada sábado de julio podrán recorrer las instalaciones siguiendo un juego de pistas con el que tendrán que localizar las diez especies de tiburones que viven en el acuario.

Una vez terminado el recorrido, participarán en un taller en el que aprenderán, de forma práctica, cómo respiran, cómo se desplazan bajo el agua o de qué se alimentan estos animales. Como recuerdo, pueden llevarse una chapa con la imagen de su tiburón favorito.

Las actividades continuarán este martes 14 de julio con visitas guiadas especiales, incluidas en la entrada al acuario y disponibles hasta completar aforo.

Los recorridos se realizarán cada hora entre las 12.30 y las 14.30 y volverán a repetirse desde las 17.00 hasta las 20.00. Durante la visita, los educadores explicarán las características de las distintas especies, algunas curiosidades sobre su comportamiento y el papel que desempeñan en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

En las instalaciones de Atlantis Aquarium pueden verse diez especies diferentes de tiburones, entre ellas el tiburón punta negra, el tiburón gris, el tiburón bambú, el tiburón cabeza de pala o el tiburón cebra.

Familia viendo los tiburones en el acuario. Cedida

Aunque el cine y la cultura popular los han convertido durante décadas en uno de los animales más temidos del planeta, los tiburones cumplen una función esencial en el mar.

Al situarse en la parte alta de la cadena alimentaria, ayudan a mantener el equilibrio entre las distintas especies y contribuyen al buen estado de los ecosistemas marinos.

Sin embargo, su supervivencia está cada vez más comprometida. Un estudio internacional publicado en la revista científica Nature concluyó que las poblaciones de tiburones y rayas oceánicas han caído un 71% desde 1970 y que más de un tercio de estas especies se encuentran actualmente amenazadas de extinción.

Además de las actividades divulgativas, Atlantis Aquarium colabora con la Fundación Parques Reunidos, la Universidad Autónoma de Madrid y la asociación Chelonia en un proyecto de investigación que busca reducir la captura accidental de tiburones y rayas durante la pesca. El objetivo es desarrollar sistemas de repelencia mediante imanes que ayuden a proteger a estas especies sin afectar a la actividad pesquera.