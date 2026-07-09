El Parque de Atracciones se reinventa: conciertos bajo las estrellas, guerreras K-Pop o el "modo baile" de Bluey

Entrada Principal del Parque de Atracciones de Madrid. Parque de Atracciones de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque de Atracciones de Madrid presenta novedades veraniegas como conciertos al aire libre, espectáculos familiares y una experiencia renovada de terror. Bluey y su familia estrenan espectáculo propio en el parque, con música, juegos e interacción, del 4 de julio al 31 de agosto. La nueva Nickelodeon Parade recorrerá el recinto con personajes como Bob Esponja y La Patrulla Canina, acompañados de música y coreografías. Se mantienen los conciertos tributo nocturnos y el espectáculo Guerreras K-POP, junto con más de 30 atracciones disponibles durante el verano.

El verano llega cargado de novedades al Parque de Atracciones de Madrid. El recinto ha renovado su programación con nuevos espectáculos dirigidos al público familiar, una nueva experiencia de terror y conciertos al aire libre que se celebrarán durante los meses de julio y agosto.

Entre las principales incorporaciones destaca la llegada de Bluey, que por primera vez contará con un espectáculo propio en el parque. A ello se suma una nueva cabalgata protagonizada por personajes de Nickelodeon como Bob Esponja o La Patrulla Canina.

La programación se completa con una nueva versión del pasaje de terror de The Walking Dead, conciertos tributo durante las noches de verano y la continuidad del espectáculo Guerreras K-POP: Un nuevo universo, que ya ha superado los 70.000 espectadores.

Llega Bluey

La principal novedad de esta temporada será el estreno de “Ponte en modo baile con Bluey y su familia”, un espectáculo familiar que llegará al Gran Teatro Auditorio el próximo 4 de julio y permanecerá en cartel hasta el 31 de agosto.

Será la primera vez que Bluey, junto a Bingo, Bandit y Chilli, protagonice un show en el Parque de Atracciones de Madrid. La propuesta combinará música, juegos e interacción con el público para trasladar a los visitantes al universo de la popular serie infantil.

Bluey Parque de Atracciones de Madrid

Desfile Nickelodeon

También desde el 4 de julio arrancará la nueva Nickelodeon Parade, un desfile que recorrerá las calles del parque con algunos de los personajes más conocidos del canal.

Bob Esponja y Patricio Estrella compartirán protagonismo con Chase, Marshall y Skye, de La Patrulla Canina, en un espectáculo con vehículos tematizados, música y coreografías pensado para toda la familia.

Conciertos nocturnos

Otra de las apuestas del verano serán los “Conciertos bajo las estrellas”, que se celebrarán todos los sábados de julio y agosto entre las 22.00 y las 00.00 horas, durante un horario especial de apertura.

En total habrá nueve actuaciones con tributos a artistas y grupos como La Oreja de Van Gogh, Alejandro Sanz, ABBA o AC/DC.

Conciertos bajo las estrellas Parque de Atracciones de Madrid

Terror renovado

Los amantes de las emociones fuertes también encontrarán novedades con “The Walking Dead: Silence for Survival”, una nueva versión del conocido pasaje del terror del parque.

La experiencia incorpora un nuevo planteamiento en el que el silencio será clave para superar el recorrido, con un formato más inmersivo que busca aumentar la tensión de los visitantes.

Sigue el K-POP

El Parque de Atracciones ha confirmado además la prórroga del espectáculo “Guerreras K-POP: Un nuevo universo”, que ya ha superado los 70.000 espectadores desde su estreno.

Todas estas novedades se suman a las más de 30 atracciones del recinto, incluidas sus atracciones acuáticas, con las que el parque busca reforzar su oferta de ocio durante los meses de verano.