Javier Arnáiz, el creador del Mad Cool: el festival de los 20 millones con un 37% de público extranjero y casi todo vendido

El director de Mad Cool, Javier Arnáiz (derecha) con la exdelegada de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid durante la presentación de la edición de 2018 del festival. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Mad Cool 2025 se celebra en Villaverde con una inversión de 20 millones de euros y más de 70 artistas repartidos en cinco escenarios. El 37% del público es extranjero, principalmente de Reino Unido, Italia, Francia y Portugal, y la mayoría de las entradas ya están vendidas. El cartel incluye nombres destacados como Foo Fighters, Moby, Florence + The Machine, Lorde, Jennie, y Kings of Leon. El festival ha implementado mejoras en movilidad y sonido tras polémicas pasadas, y agrega novedades como una pantalla gigante para ver el partido de España y activaciones de marcas.

¿El festival por excelencia de Madrid? A cualquiera que le hagan esa pregunta, posiblemente el primero que se le venga a la cabeza sea el Mad Cool. Y es que desde que nació con su primera edición en 2016, su gran proyección internacional lo ha posicionado como uno de los festivales más importantes y destacados de toda la región.

Por sus nueve ediciones han pasado centenares de estrellas, tanto nacionales como de todo el mundo. Este miércoles 8 de junio comenzará en el Iberdrola Music, el recinto de Villaverde, una de las más ambiciosas: con cuatro jornadas, en comparación con las tres (más una de clausura) del pasado año, y 20 millones de euros invertidos en total, como ha trasladado el director y fundador del festival, Javier Arnáiz, en un encuentro con los medios.

Nombres como Foo Fighters, Moby, Florence + The Machine, Lorde, Jennie, Zara Larsson, Charlie Puth, Twenty One Pilots, Halsey, Kings of Leon, Pixies, Nick Cave y David Byrne son algunos de los que componen el extenso cartel de este año.

Su line-up, precisamente, es uno de los condicionantes para que asistan personas incluso de fuera, ya no de Madrid, sino de España. De hecho, según estos mismos datos, ha apuntado que el 37% de los asistentes este año son extranjeros. De países como Reino Unido, Italia, Francia o Portugal. "Es el año con más público de otros países".

Un aforo de 55.000 personas por día que ya tiene casi todas las entradas vendidas: la jornada del miércoles casi al tope, el jueves agotado, el viernes superados los 50.000 tickets y el sábado 11 de julio, el último día, en torno a 48.000, la fecha que menos éxito ha tenido. En total, el cálculo sería aproximadamente más del 90%.

Desde 2015

El Mad Cool empezó a fraguarse en la mente de Javier Arnáiz como algo ya casi tangible sobre el 2015. Fue en ese año cuando llegó a Madrid para ser director de la conocida promotora Live Nation.

Anteriormente, su trayectoria profesional había estado ligada también a los eventos musicales en el País Vasco, de donde es él. En concreto, con Last Tour International, la promotora vasca de la que fue socio hasta ese mismo 2015. Y antes, incluso, también había tenido una sala en Bilbao, la Azkena.

Los primeros años del Mad Cool tuvieron gran éxito de afluencia. Sin embargo, estuvieron marcados por las innumerables polémicas: problemas de movilidad, accesos colapsados, fallos organizativos y movilizaciones vecinales por el ruido.

Arnáiz, de hecho, todavía tiene un proceso penal abierto por un presunto delito contra el medio ambiente, relacionado con el ruido generado durante la edición de 2023. Además, el Ayuntamiento de Madrid también puso una multa a MadCool Festival S.L. (nombre de la empresa) de 22.001 euros por sobrepasar el ruido permitido hasta en 19 ocasiones en esa misma edición.

Son asuntos que han ido subsanando edición tras edición, como sostiene la organización. Con, por ejemplo, "reuniones con los vecinos" y el Ayuntamiento de Getafe (a la cabeza de las quejas desde que el Mad Cool se mudara al recinto de Villaverde, colindando con el municipio, en 2023).

O también con un plan de movilidad específico cuyo coste asume íntegramente el festival. Un precio que supera los 540.000 euros para ampliar el servicio de Metro y Cercanías hasta las tres y media de la mañana y que incluye lanzaderas hasta el centro de Madrid.

Ambiente durante la segunda jornada de Mad Cool 2025 en el recinto Iberdrola Music, a 11 de julio de 2025, en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

A pesar de los problemas acontecidos, cada año el festival se consolida con un "espíritu" que "se mantiene intacto": "Traemos más pop que antes, pero la esencia es la misma". Sin embargo, el reguetón será una "línea roja" que, afirma, no va a cruzar.

La organización del evento empieza con aproximadamente dos años de antelación. Una de las cosas más complicadas es cerrar el cartel y sus horarios. De hecho, ya mismo asegura Arnáiz que hay dos artistas confirmados para la edición de 2027.

Para el line-up de este año, la artista coreana Jennie, solista conocida por ser una de las integrantes del grupo de K-Pop Blackpink, asegura que ha sido la más complicada a la hora de traerla. Otros, como Foo Fighters o Twenty One Pilots, fueron peticiones populares del público encuestado al finalizar la edición de 2025.

Taylor Swift, Billie Eilish, Lana del Rey, Oasis, Lady Gaga o Ed Sheeran son algunos de los que completan esa lista de los 20 más votados. Bruce Springsteen es otro de ellos, una espinita clavada de Arnáiz que intenta su inclusión en el cartel "todos los años", por ahora sin éxito.

Mad Cool 2026

Esta edición tiene más de 70 artistas repartidos en cinco escenarios. Además, entre las novedades se prevé la instalación de una gran pantalla en el centro del recinto para emitir el partido de la selección española.

Además, el espacio contará con numerosas activaciones de las marcas patrocinadoras como Ouigo o McDonald's, Aperol Spritz u Omoda. Esta última, por ejemplo, con un stand donde hacerse vídeos con una cámara 360 grados y en el que ponerse calcomanías diseñadas para la ocasión, con guiños futuristas y estética cyberpunk.

Y Vibra Mahou montará una 'Casita' al estilo de Bad Bunny desde la que ver el festival desde un espacio VIP. Un privilegio que solo podrán vivir quienes hayan ganado un concurso organizado por la marca en sus redes sociales.

¿Y alguna sorpresa? Arnáiz responde a esa pregunta con la posibilidad de que toque una "banda nacional" cuyo nombre no se ha desvelado todavía.