Las claves

Las claves Generado con IA Silk, en La Moraleja, es un restaurante fusión recomendado por José Mota e incluido en la Guía Repsol como uno de los favoritos de personajes conocidos. Ofrece un menú ejecutivo por 25 € y destaca por su carta con inspiración tailandesa, japonesa y española. Entre sus platos estrella están la tortilla trufada, el solomillo kübe y la costilla de vaca glaseada. El local combina restaurante, bistrot y club, y es valorado con un 4,3 sobre 5 en reseñas de más de 2.400 clientes.

El abanico de opciones gastronómicas en Madrid es cada vez más amplio y variado. Lo que sí resulta más complicado es comer bien, rico y con un menú ejecutivo de 25 €. Es el caso de Silk.

Entre nigiris flambeados en mesa, pad thai al wok y tardeos, el restaurante Silk se ha colado entre unos de los recomendados del actor y humorista José Mota, que lo ha incluido entre sus direcciones de confianza.

Ubicado en la Avenida Olímpica, 9, en el área de influencia de La Moraleja, este espacio forma parte del Grupo Silk y se presenta como un recinto de más de 1.500 metros cuadrados con distintas zonas dedicadas a la restauración y al ocio.

Tallarines de arroz con huevo salteado Instagram Silk

El local tiene un formato híbrido con restaurante, bistrot y club. Detrás del proyecto está el empresario Cipriano Quintás, quien fundó el restaurante hace más de 20 años con la idea de combinar gastronomía, encuentro social y ocio en un mismo lugar.

La recomendación del humorista ha sido recogida en la nueva edición de la Guía Repsol, que ha incluido Silk La Moraleja en su edición de Soletes recomendados por rostros conocidos: más de 250 sitios asequibles repartidos por toda España, señalados por artistas y personajes del mundo de la cultura como locales "para amigos".

En esta nueva entrega, más de 60 caras conocidas —actores, músicos, presentadores, escritores y humoristas, entre ellos José Mota— han compartido los bares, chiringuitos, terrazas y casas de comidas donde hacen parada durante giras, rodajes o vacaciones.

Reseñas

En cuanto a las reseñas de otros clientes, sitúan al restaurante con una nota de 4,3 sobre 5 con más de 2.400 opiniones. Notable.

En su carta destaca la fusión sin renunciar a algunos guiños reconocibles. El propio grupo explica que su propuesta mantiene una base de inspiración 60% tailandesa, 20% japonesa y 20% española, una combinación que atraviesa toda la carta y que convierte al local en un espacio donde conviven currys, sushi y platos de raíz más castiza.

Entre los platos más reconocidos aparece su tortilla trufada, que el restaurante reivindica como una de sus señas de identidad desde hace años: "sigue siendo diferente" se lee en su carta.

Otra de las propuestas de Silk.jpg Instagram Silk

Sin embargo, según los datos facilitados por el propio restaurante, entre los platos más solicitados por los clientes destacan el solomillo kübe -dados de solomillo sellados a alta temperatura y salteados al wok con salsa- y la costilla de vaca glaseada- confitada durante 12 horas a baja temperatura, glaseada con salsa de ajos caramelizados en miel y unagi-.

Otro de los atractivos que tiene el restaurante es el tardeo. El jardín y la terraza han reforzado la imagen de Silk como lugar de reunión de fin de semana, con un espacio para 600 personas para eventos. Una propuesta multiespacio, que como reza en su instagram: "No estamos de moda, somos historia".