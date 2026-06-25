La carrera nocturna LaNoct regresa a Madrid: recorrido, horarios y novedades

Las claves

Las claves Generado con IA La carrera nocturna LaNoct se celebrará el sábado 27 en Alcobendas, Madrid, con salida a las 22 horas y un recorrido urbano de 7 kilómetros. El evento combina deporte, música en directo, DJs, actividades de marcas, espacios gastronómicos y ambiente festivo durante cinco horas. La carrera no es competitiva y el objetivo principal es disfrutar del ambiente; el tiempo máximo para completar el recorrido es de una hora y media. La prueba está abierta a mayores de 16 años, con inscripción de 19,80 euros y un límite de 10.000 plazas, incluyendo servicios de guardarropa y dorsal el mismo día.

Los runners en Madrid están en racha. Para aquellos que disfrutan corriendo pero no les gusta madrugar, el sábado 27 tienen una cita.

A diferencia de las carreras urbanas clásicas, la NoctFest regresa con una propuesta que mezcla deporte, música y ambiente festivo. El evento dará comienzo a las 17 horas en un recinto situado junto a la estación de Metro La Granja, en Alcobendas.

Durante cinco horas, los asistentes podrán disfrutar de sesiones de DJs, actividades organizadas por distintas marcas, zonas de descanso, espacios para hacerse fotografías y una amplia oferta gastronómica a través de varios food trucks. A las 22 horas dará comienzo la carrera en un trazado de 7 kilómetros por un circuito urbano totalmente cerrado al tráfico.

Según los organizadores, la carrera no está pensada para buscar marcas personales ni para competir contra el cronómetro. El objetivo es pasarlo bien con música, iluminación especial y un ambiente festivo que acompañarán a los corredores durante todo el recorrido.

LaNoct en ediciones pasadas La Noct

La organización ha establecido un tiempo máximo de una hora y media para completar la prueba. Tras cruzar la meta, los participantes podrán recuperar fuerzas, recoger sus pertenencias, cambiarse y continuar disfrutando de la música hasta que el reloj cambie de día.

Hasta 10.000 corredores

La prueba está organizada por la empresa Last Lap con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas y está abierta a cualquier persona nacida en 2008 o años anteriores, independientemente de que esté federada o no. El precio de la inscripción es de 19,80 euros y permanecerá disponible hasta el 26 de junio o hasta agotar las 10.000 plazas previstas.

Los participantes dispondrán además de servicio gratuito de guardarropa desde las 18 horas y podrán recoger su dorsal el mismo día del evento.