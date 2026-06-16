Comienza la ruta de la croqueta: de la gourmet a 1,50 euros con leche de Madrid a la mejor con jamón de bellota

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid celebra el Día Mundial de la Tapa con rutas gastronómicas que destacan la croqueta como gran protagonista en bares y restaurantes de la ciudad. En Lavapiés, más de 20 locales ofrecen croquetas exclusivas a 1,5 euros, incluyendo opciones internacionales, vegetarianas y veganas, elaboradas con leche local. La IV Ruta de Sánchez Romero Carvajal recorre restaurantes selectos con croquetas de jamón ibérico de bellota, destacando la premiada de Salino y tapas especiales de ibéricos. Casa de Campo estrena ruta de spritzes y gildas junto al lago, y restaurantes como Latasia y Komainu proponen menús especiales de tapas internacionales y japonesas.

Llega una de las citas más esperadas del año por los amantes del buen comer. Este 16 de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa, y Madrid se convierte en la capital absoluta de la cocina en miniatura.

Entre las tapas, hay una reina indiscutible que lidera los deseos de los madrileños y de los miles de turistas que visitan la ciudad: la croqueta. Según los últimos datos de Saborea España, la croqueta es la segunda tapa favorita del país, solo por detrás de la tortilla de patatas.

Para celebrar esta pasión, Madrid acoge varias rutas gastronómicas simultáneas ideales para callejear, disfrutar del terraceo y pegarse un auténtico homenaje:

Tapas a 1,5 euros

El barrio más multicultural de Madrid vuelve a volcarse con su tapa más chulapa. Del martes 16 al domingo 21 de junio, más de 20 bares y restaurantes de Lavapiés ofrecerán una croqueta exclusiva por un precio imbatible de solo 1,5 euros la unidad. Elaboradas con leche de la cooperativa local Leche Madriz, la ruta destaca por su fusión internacional y por incluir siete opciones vegetarianas y veganas.

Entre las paradas que no te puedes perder se encuentra La Chulapa en Mayrit, en la calle Doctor Fourquet 37, donde rinden tributo al líder de Extremoduro con su croqueta 'Extrema y dura', hecha de morcilla patatera, miel y queso de cabra. Para los que buscan un viaje internacional, destaca la 'coxinha' de yuca, pollo y queso de Tapioquería, en la calle La Fe 1; la croqueta de cerdo agridulce y yuzu de La Caníbal, en Argumosa 33; o el 'kibbe' de ternera y especias sirias de Darbuka Bar, en Buenavista 46.

Las opciones veganas también tienen gran protagonismo gracias a locales como La Encomienda Vegana, en la calle Encomienda 19, con su 'Viva Asturias' de calabizo y salsa de manzana verde, y Hartem Bar, en Duque de Rivas 5, con una propuesta de veggie chips y falso caviar de remolacha.

Como madrina de la ruta, la chef Xandra Luque ofrecerá un showcooking especial en directo el martes 16 de junio a las 19:00 horas a través del Instagram de @en_lavapies, enseñando a cocinar versiones saludables y una croqueta dulce de chocolate.

Jamón y croquetas

Si lo tuyo es el clasicismo y el producto de bellota cien por cien ibérico, tienes una cita obligada hasta el 6 de julio. La IV Ruta de Sánchez Romero Carvajal se consolida en la capital, extendiéndose durante casi un mes por los restaurantes más selectos y en tendencia de la ciudad, donde el precio final varía según el establecimiento.

La gran joya de esta edición es la incorporación de Salino, ubicado en la calle Menorca 4, restaurante ganador en Madrid Fusión en la categoría de Mejor Croqueta de Jamón Ibérico. La ruta se divide por las principales zonas gastronómicas de la ciudad.

Croquetas de Salino. Namaste

En la zona centro se puede disfrutar de esta exquisitez en el mítico Café Comercial en la Glorieta de Bilbao 7, Casa Orellana en la calle Orellana 6, 11 Nudos en la terraza del Mercado de San Antón, Casa Salesas en Fernando VI 6, Virrey en Zurbarán 8, y Los Gabrieles en la calle Echegaray 17.

En el barrio de Salamanca, los templos elegidos son El Escondite Villanueva en la calle Villanueva 26, Tatel Madrid en el Paseo de la Castellana 36, Casa Vega en Lagasca 88, Árdia Restaurante en Puigcerdá 4B, y Cachivache en Serrano 221. Finalmente, la ruta se completa en las zonas de Retiro y Fuencarral con La Raquetista en Doctor Castelo 19, Cachivache en Montecarmelo, Rita Sibarita en la calle Monasterio de Las Huelgas 13, y El Gallego en San Modesto 44.

Además de la croqueta tradicional, muchos de estos locales ofrecerán formatos combinados con tapas especiales de jamón e ibéricos.

Spritzes y gildas en Casa de Campo

Para quienes prefieran cambiar el asfalto por la naturaleza, durante todos los fines de semana de junio (viernes, sábados y domingos) se estrena un plan imprescindible junto al icónico lago de la Casa de Campo. Se trata de la primera ruta gastronómica que une los spritzes más refrescantes con la tapa marinera que está más de moda: la gilda.

Para esta ocasión, los establecimientos participantes unifican su propuesta para ofrecer un menú cerrado de spritzes más una gilda gratis por un precio de 7 euros. Es la opción ideal para disfrutar de un aperitivo sin prisas frente a uno de los atardeceres más famosos de Madrid tras una jornada de paseos en barca, bicicleta o running por el parque.

La primera ruta de spritzes y gildas en la Casa de Campo. Cedida

Los cuatro locales que forman parte de este recorrido al aire libre son Café del Río, Café del Lago, Taberna del Lago y el reconocido Villa Verbena.

Tapas por el mundo

Si tras las rutas de croquetas y gildas te quedas con ganas de más, el restaurante Latasia, situado en el Paseo de la Castellana 115, ofrece una experiencia exclusiva para celebrar esta efeméride. Únicamente durante el martes 16 y el miércoles 17 de junio, los hermanos Hernández servirán el menú especial 'De tapas por el mundo', un recorrido de alta cocina en miniatura maridado con cervezas Ambar que incluye sus deseadas croquetas de txuleta de vaca vieja, la famosa ensaladilla Latasia con camarones fritos, un torrezno con barbacoa japonesa y un bikini de boloñesa coreana.

Por su parte, el restaurante Komainu también se suma a la celebración del 16 de junio fusionando el formato del tapeo con el concepto de una izakaya tradicional para ofrecer pequeños bocados del auténtico sabor de Japón. Entre sus propuestas destacan el tsukune, que son brochetas de albóndigas de pollo picado con pimienta sansho; el kakuni, un plato de panceta de cerdo cocinada 24 horas a baja temperatura con mostaza karashi; un guiso estilo sukiyaki con finas lonchas de aguja duroc en salsa de soja; además de sashimi de salmón con miso, berenjenas con salsa de miso y la ensalada de wakame y pepino marinados en vinagre de arroz.