Cierran la más mítica sala de conciertos de Carabanchel tras 26 años siendo la banda sonora del barrio: "Estamos agotados"

Las claves

Las claves Generado con IA La sala de conciertos Gruta77 de Carabanchel cerrará definitivamente en diciembre de 2026 tras 26 años de actividad y más de 5.100 conciertos. El cierre marca el fin de una etapa para uno de los epicentros de la escena underground madrileña, reconocido por géneros como rock, punk, ska y reggae. El propietario, Juan Luis Nieto 'el Indio', explica que la decisión se debe al agotamiento tras años de dedicación y la necesidad de descansar. Antes de cerrar, Gruta77 organizará una programación especial de despedida con conciertos homenaje a su historia, permitiendo que músicos y público se despidan del local.

La mítica sala de conciertos Gruta77, en el distrito madrileño de Carabanchel, bajará definitivamente la persiana en diciembre de 2026, tanto en su espacio de directos como en los locales de ensayo, tras 26 años de actividad y más de 5.100 conciertos.

El cierre pondrá fin a una etapa marcada por una "actividad frenética" y por la consolidación del local como uno de los epicentros de la escena underground de la ciudad, especialmente en géneros como el rock, el punk, el ska o el reggae.

El propietario de la sala, Juan Luis Nieto, conocido como 'el Indio', ha explicado en un comunicado que la dirección llega "agotada" después de más de un cuarto de siglo de jornadas "interminables", de la mañana a la noche, seis o siete días a la semana, once meses al año.

Gruta 77

A sus 57 años, admite que necesita "descansar y ganar calidad de vida" tras haber defendido su proyecto "con uñas y dientes".

En su mensaje, 'el Indio' recuerda que Gruta77 nació como un sueño personal que terminó convirtiéndose en un espacio de referencia para bandas y público amantes del rock and roll minoritario.

Subraya que, durante todo este tiempo, la sala ha funcionado como punto de encuentro para músicos, técnicos y promotores que no encontraban encaje en los grandes circuitos.

Conciertos de despedida

Aunque la persiana de la calle Cuclillo se bajará para siempre a finales de año, la promotora Gruta77 continuará programando conciertos en otros recintos de la capital, manteniendo la marca y el criterio de selección de bandas. "Nos vemos donde haya Rock and Roll", resume el propio Nieto en el comunicado de despedida.

Antes del cierre definitivo, la sala prepara una despedida prolongada, con una programación especial en los próximos meses que incluirá conciertos planteados como homenaje a la historia del local.

La intención es que el adiós no se concentre en una única fecha, sino en una serie de noches que permitan a distintas generaciones de público y grupos pasar por el escenario de Carabanchel antes del cierre.