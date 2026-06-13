Sergio Guzmán, el tercero de la saga de Casa Pablo: 85 años del restaurante que dio de comer a Espartaco y a la infanta Pilar

El aniversario se celebró con una mezcla de tradición y modernidad, reuniendo a varias generaciones en una fiesta que incluyó desde platos clásicos hasta música tecno.

La carta mantiene recetas tradicionales de la abuela y la tía, con productos locales como la alcachofa y platos típicos como callos, caracoles y rabo de toro.

Por sus mesas han pasado figuras como Espartaco, la infanta Pilar, los reyes de Suecia y el Nobel Peter Handke, dejando dedicatorias en su libro de firmas.

Casa Pablo, restaurante emblemático de Aranjuez, cumple 85 años siendo gestionado por la tercera generación de la familia Guzmán.

Hablar de Aranjuez es hablar de huertas, de reyes y de palacios, de ciudad planificada al milímetro y fuentes de agua.

Pero también es hablar de un rincón donde tradición y modernidad se juntan en una esquina. En Casa Pablo, la palabra 'cliente' se queda pequeña: son vecinos, amigos y generaciones enteras que se han sentado en las mismas mesas.

En la esquina de la calle Almíbar con San Antonio, muy cerca de los Jardines del Príncipe, este restaurante lleva 85 años formando parte de la historia de la ciudad.

Interior de Casa Pablo Fernanda Villavicencio EE

Es un día de semana de primavera, de esos en los que en Aranjuez ya es verano. Detrás de la barra, Santiago seca una copa y levanta la vista justo cuando entra uno de los habituales. "Hola, torero", le dice, mientras el cliente pide una caña helada para contrarrestar el calor.

Muchos entran 'solo a por la obligada y unas gildas' y acaban quedándose un poco más. Al entrar en el salón comedor, el mundo, por un rato, se vuelve más taurino y arancetano.

Hace un tiempo, no tan lejano, Espartaco, la infanta Pilar o los reyes de Suecia fueron más que clientes de este lugar: formaron parte de su historia.

Sergio Guzmán, tercera generación de la familia está al frente de todo. Sale a recibir a EL ESPAÑOL con su chaquetilla aún impoluta, pues es temprano para comenzar con el servicio.

Junto a él está siempre Bikie, su esposa, pendiente de cada detalle. Va de la barra al comedor sin parar: ajusta un mantel, recoloca una silla.

Los dos le ponen el alma a Casa Pablo: él desde los fogones y la gestión del producto; ella desde la precisión silenciosa de la sala.

Sergio cuenta que la historia de este restaurante arranca en 1941, en plena posguerra: "La fundaron como taberna mis abuelos, él se llamaba Pablo como mi padre, por eso el nombre.

Entonces se alquilaba una parte del hogar, abajo estaba la taberna, pero en el lado contrario de donde hoy se abre el comedor, lo demás era polvo".

Salón de Casa Pablo Fernanda Villavicencio EE

Poco a poco la taberna fue creciendo. Se convirtió en casa de comidas, se construyó la escalera y abrió la planta superior. Su abuela cocinaba con leña en una chimenea que ya no existe, cruzando cada día un patio entero para llegar al fogón.

"Mi padre se subía a un cajón para poder atender la barra y las mesas con mi abuelo, y mi tía se metió en la cocina con mi abuela", relata Guzmán.

Su tía falleció hace unos años; su padre, Pablo Guzmán, murió el 29 de agosto pasado, con 91 años, después de haber pasado la vida entera en la casa: "Hasta los 91 estuvo aquí, currando. Tengo comandas cogidas por él guardadas en un libro".

Libro de visitas de Casa Pablo Fernanda Villavicencio EE

El libro de firmas aparece de repente guardado como una especie de reliquia, lleno de nombres y dedicatorias. Actrices como Florinda Chico, toreros de la talla de Morante o Espartaco, empresarios, embajadores, hermanas de reyes o escritores.

Más que un libro de firmas, es una pequeña crónica de la historia social de los que han pasado por Aranjuez.

En esa lista de recuerdos, Sergio rescata la de los reyes de Suecia, cuando la Reina quería cambiarse para ir a ver a los toros. Por un día, la habitación de arriba en donde sus padres "casi vivían", fue alcoba real.

Espartaco o Dominguín, que han cenado a deshoras, después de una corrida, en el cuartito donde veía la televisión su abuelo o Peter Handke, que de niño venía con su madre a Aranjuez y siempre comía allí.

Años más tarde, cuando le propusieron a Handke plantar un árbol en la ciudad, puso una única condición: comer en Casa Pablo. Así fue y suerte o destino, poco después Handke fue premiado con el Nobel de Literatura. Personalidades de todos los ámbitos han probado sus fogones.

300 pesetas

La historia de Sergio comenzó con "nueve o diez años" : "Mi padre me daba 300 pesetas, yo cogía la comanda, la bajaba a la cocina con un polo blanco y un pantalón vaquero negro, hacía cafés y ayudaba en lo que hiciera falta". Pero no fue hasta los 19 años, en los que asegura Sergio, no entró en las cocinas : "no había frito un huevo".

Luego llegaron los estudios superiores de hostelería, en Toledo, y las primeras experiencias fuera: restaurantes como Amparo, casas de referencia como Zalacaín y varios locales donde fue puliendo técnica y criterio antes de volver definitivamente a Aranjuez.

Gildas Fernanda Villavicencio EE

Ya de regreso, se metió de lleno en una cocina que tenía el legado de su abuela y su tía tras los fogones y el de su padre controlando la barra, el comedor y las relaciones públicas.

Sobre esa base, Sergio ha desarrollado una propuesta propia sin romper con la historia del restaurante: "Los platos más famosos del restaurante se hacen tal cual los hacía mi abuela", asegura.

La carta

Los callos, los caracoles, el pisto —que solo se prepara cuando la verdura de Aranjuez está en su punto, el rabo de toro o las puntillitas de Isla Cristina conforman la carta habitual de Casa Pablo: "Hay muchas cosas que son mías", admite el chef, pero "siempre con los pies en la tierra y con mucho respeto".

La alcachofa de Aranjuez es un buen ejemplo: "duran un mes, me las cortan cuando el sol no pega, por la tarde o muy temprano por la mañana. Me las traen y esa misma noche, cuando termino el servicio, me pongo a pelarlas una a una, van al horno toda la noche, a baja temperatura".

Durante años madrugó para comprar en Mercamadrid y hoy tiene una red de proveedores de confianza y una cultura de producto cuidada al detalle.

Las fresas con chantilly de Aranjuez Fernanda Villavicencio EE

En estos 85 años, por Casa Pablo 'ha pasado todo Dios', sí, pero lo más importante es que la gente regresa, y se siente en familia.

En palabras del chef, "que la gente se vaya habiendo comido bien, tras un rato agradable y una sobremesa sin prisas, sintiéndose en casa".

El 15 de mayo de 2026 Casa Pablo cumplió 85 años. Lo celebraron con un tardeo atípico para esta esquina de Aranjuez: gente degustando los platos tradicionales de toda la vida y, al mismo tiempo, jóvenes —y no tan jóvenes— bailando música tecno en el mismo espacio.

Bikie relata que fue "tan bonito" que está segura de que Pablo habría sido feliz viendo a varias generaciones juntas disfrutando.

El futuro

Sergio cuenta que hay proyectos por venir, aun sin concretar fechas y una de las cosas que más lamenta es que su padre no vaya a ver lo que viene, esos cambios que todavía tardarán un poco en hacerse realidad.

Como los buenos fondos y caldos de su abuela, sabe que esos proyectos tendrán que cocerse a fuego lento, con paciencia, sin dejar de remover pero sin subir el fuego de golpe.

Y, por mucho que Schiller escribiera que "los días felices de Aranjuez han llegado a su fin", aquí todavía quedan muchas historias por contar. Al menos en Casa Pablo, que ya forma parte del paisaje de la ciudad.