Abre el Vips más grande del este de Madrid: 440 metros cuadrados de superficie y espacio para 260 personas

Las claves

Las claves Generado con IA Vips ha inaugurado su restaurante más grande del este de Madrid en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz, con 440 metros cuadrados y capacidad para 260 personas. El nuevo local refuerza la presencia de la cadena en el Corredor del Henares, sumando tres restaurantes en el municipio y alcanzando los 103 en la Comunidad de Madrid. Ofrece la carta habitual de desayunos, hamburguesas y sándwiches, además de una nueva línea de sándwiches Gourmet y platos como steak tartar de buey y tartar de atún con mango. La apertura ha generado nuevos empleos y la recaudación inicial se destinará a proyectos solidarios de apoyo alimentario en colaboración con Fundación Alsea.

La cadena Vips, perteneciente al grupo ALSEA, ha inaugurado un nuevo restaurante en el centro comercial Oasiz Madrid, en Torrejón de Ardoz, el tercer establecimiento de la marca en el municipio y el más grande en todo el Corredor del Henares.

El local, situado en la Avenida Premios Novel, 5, cuenta con una superficie de 440 metros cuadrados y capacidad para 260 comensales.

Con esta apertura, la compañía alcanza los 103 restaurantes en el Comunidad de Madrid y refuerza su presencia en una de las zonas con mayor actividad comercial y residencial del este de la región.

Oasiz Madrid

El nuevo espacio se incorpora además a la oferta gastronómica de Oasiz Madrid, uno de los mayores centros comerciales de la comunidad y punto de referencia para municipios como Alcalá de Henares, Coslada o Guadalajara.

El establecimiento mantiene la oferta habitual de la cadena, con desayunos, hamburguesas, sándwiches y meriendas, e incorpora también la nueva línea de sándwiches Gourmet, una de las principales novedades de la marca en los últimos años.

Entre las nuevas propuestas destacan versiones renovadas del clásico Vips Club, opciones como el steak tartar de buey o un tartar de atún con mango y cilantro.

La apertura del nuevo restaurante ha supuesto además la incorporación de nuevos trabajadores al equipo de la marca en la localidad.

Desde Vips destacan que esta novedad forma parte de su estrategia de crecimiento en la Comunidad de Madrid y de su apuesta por el desarrollo económico en los municipios donde opera.

El restaurante contará con un horario de apertura de 9:00 a 23:30 horas de domingo a jueves, mientras que los viernes y sábados ampliará su actividad hasta las 00:00 horas.

La inauguración también estará vinculada a una iniciativa solidaria impulsada junto a Fundación Alsea.

A través de la denominada "Apertura con Corazón", la compañía destinará la recaudación obtenida a proyectos de apoyo alimentario dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid.

En el caso de Torrejón de Ardoz, la cadena suma ya tres restaurantes, y refuerza su presencia en uno de los principales núcleos comerciales de Corredor del Henares.

El nuevo restaurante de Oasiz se convierte además en el de mayor capacidad de la marca en esta zona estratégica que conecta la Comunidad de Madrid con Castilla-La Mancha y concentra una importante actividad empresarial, logístico comercial.