El festival al aire libre que triunfa cada verano en Madrid: conciertos de Siempre Así, Pignoise y zona VIP exclusiva

El Festival de Música Bamvolea es un ciclo musical benéfico que abre el verano en Madrid. E.E.

Miles de personas vuelven cada junio a una de las citas musicales más esperadas del inicio del verano en la capital.

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival de Música Bamvolea Ciudad de la Raqueta se consolida como una cita imprescindible del verano madrileño. La edición de 2026 contará con conciertos de Siempre Así (12 de junio), Pignoise (13 de junio) y Hermanos Martínez (19 de junio). El festival destaca por su ambiente exclusivo, zonas VIP y experiencias premium en un entorno al aire libre. Por el escenario han pasado grandes nombres del pop y rock español como Hombres G, Luz Casal y Dani Martín.

Cada verano, Madrid se llena de conciertos, festivales y planes al aire libre. Sin embargo, hay una cita que lleva años consolidándose como uno de los grandes clásicos musicales de la capital: el Festival de Música Bamvolea Ciudad de la Raqueta.

Desde hace casi 15 años, este evento transforma las instalaciones de Ciudad de la Raqueta en un gran escenario musical por el que han pasado algunos de los grupos y artistas más reconocidos del pop y el rock español.

La edición de 2026 volverá a reunir a miles de asistentes en varias noches de música en directo que prometen convertirse en uno de los grandes planes del inicio del verano en Madrid.

El cartel de este verano

El cartel de este año estará encabezado por Siempre Así, Pignoise y Hermanos Martínez.

Los sevillanos Siempre Así regresarán al festival el próximo 12 de junio. La banda es ya uno de los grandes clásicos del evento y volverá a actuar en la pista central de Ciudad de la Raqueta.

El cartel del 13 de junio. Cedida

Tan solo un día después, el 13 de junio, llegará el turno de Pignoise. El grupo debutará por primera vez en el festival con una de las actuaciones más esperadas de esta edición.

El ciclo de conciertos finalizará el 19 de junio con Hermanos Martínez, uno de los grupos emergentes que más crecimiento ha experimentado en los últimos meses dentro del panorama musical español.

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Todas las actuaciones contarán con apertura de puertas desde las 19:30 horas y actuaciones invitadas antes de cada concierto principal.

Grandes artistas españoles

A lo largo de su historia, el Festival de Música Bamvolea Ciudad de la Raqueta ha conseguido reunir a prácticamente todos los grandes nombres del pop y el rock español de las últimas décadas.

Por su escenario han pasado artistas como Hombres G, Los Secretos, Luz Casal, Dani Martín, Taburete, Nacha Pop o Danza Invisible.

También han actuado grupos históricos como La Guardia, Mikel Erentxun, Marta Sánchez o Maldita Nerea.

Uno de los aspectos que más diferencian a este festival es su ambiente. Frente a otros grandes eventos multitudinarios, Bamvolea Ciudad de la Raqueta apuesta por una experiencia más cómoda, cercana y exclusiva.

Además de los conciertos, el recinto cuenta con zonas VIP, espacios reservados para empresas y diferentes experiencias premium pensadas para disfrutar de la música en directo en un entorno más relajado.

Todo ello ha convertido al festival en una de las citas imprescindibles del verano madrileño para quienes buscan disfrutar de grandes artistas españoles al aire libre y en un ambiente cuidado.

Cómo llegar

El Festival de Música Bamvolea Ciudad de la Raqueta se celebra en las instalaciones de Ciudad de la Raqueta, uno de los complejos deportivos más conocidos de Madrid.

El recinto está situado en la zona norte de la capital y cuenta con acceso tanto en coche como en transporte público.

Además, dispone de espacios de restauración, zonas VIP y diferentes áreas habilitadas para disfrutar cómodamente de los conciertos.

La combinación de música en directo, ambiente exclusivo y noches al aire libre ha convertido este festival en una de las citas más esperadas del inicio del verano madrileño.