La única taquería con una estrella Michelin del mundo abrirá en pleno centro de Madrid este verano

Los socios del nuevo proyectos y propietarios de Los 33 y La Once Mil. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA La taquería mexicana La Once Mil, premiada con una estrella Michelin, abrirá en julio en el centro de Madrid. Será la primera taquería del mundo con este galardón y mantendrá su identidad original, sumando recetas exclusivas para Madrid. El espacio estará ubicado en la Plaza de las Salesas 11 y contará con la colaboración de Los 33 y el arquitecto Jon Albistur. La Once Mil es reconocida en México por sus tortillas hechas a mano, carnes premium y una propuesta gastronómica que reinventa la experiencia tradicional del taco.

En la Gala Michelin de este miércoles celebrada en la ciudad de Guadalajara, en México, la taquería La Once Mil fue reconocida con una estrella, convirtiéndose en la única taquería del mundo distinguida con este reconocimiento.

El proyecto, nacido en Ciudad de México y convertido en uno de los fenómenos gastronómicos más relevantes del país, ha aprovechado la reciente entrega del prestigioso galardón para anunciar oficialmente a los medios que abrirá sus puertas en julio en el centro de Madrid.

Más concretamente, en uno de los barrios gastronómicos de moda, en plena Plaza de las Salesas 11, de la mano de Los 33.

La Once Mil mantendrá intacta su identidad original —según informan en un comunicado conjunto— incorporando nuevas recetas desarrolladas específicamente para Madrid y un diálogo natural con el contexto local.

El espacio madrileño ha sido concebido junto al arquitecto Jon Albistur, responsable también del diseño de Los 33, mientras que Oswaldo González Herce, responsable gastronómico del restaurante madrileño, participa en el desarrollo culinario de esta nueva etapa.

Taco de La Once Mil. La Once Mil

Fundada por César de la Parra, Enrique Glennie y Jimena Gutiérrez, La Once Mil nació en Lomas de Chapultepec —tomando su nombre del código postal 11.000 de la zona— con una idea clara: llevar el taco a un terreno más gastronómico, trabajando el producto, la técnica y el ambiente desde una mirada contemporánea.

El resultado ha sido una taquería donde conviven tortillas hechas a mano, cortes premium y una atmósfera pensada para quedarse, convirtiendo algo cotidiano en un auténtico fenómeno gastronómico.

En pocos años, La Once Mil se consolidó como uno de los nombres más relevantes de la nueva escena gastronómica mexicana. Un espacio pequeño, sin reservas y con filas constantes, donde el taco dejó de entenderse únicamente como comida rápida para entrar en un territorio de precisión y detalle.

Tortillas hechas al momento, salsas de elaboración diaria y una selección de ingredientes poco habitual dentro de una taquería —como trompo de picaña Black Angus, ribeye o wagyu japonés A5— han convertido el proyecto en una de las aperturas más influyentes de Ciudad de México. Angus, ribeye o wagyu japonés A5 construyen una propuesta donde la excelencia está en los detalles.

El fenómeno ha trascendido la escena local hasta convertirse en uno de los proyectos gastronómicos más comentados de Ciudad de México. Su propuesta ha sido destacada por chefs internacionales y medios especializados, consolidando a La Once Mil como un nuevo referente dentro de la evolución contemporánea de la cocina mexicana.

La Once Mil ha destacado por llevar la taquería a un terreno más gastronómico, trabajando ingredientes de alta calidad dentro de un espacio cálido y cuidadosamente diseñado. Una propuesta donde el detalle, el producto y el ambiente conviven para transformar la experiencia tradicional del taco.

La apertura oficial de La Once Mil Madrid tendrá lugar este verano, en julio de 2026 en Plaza de las Salesas 11, consolidando la llegada a la ciudad de uno de los conceptos gastronómicos más relevantes surgidos en Ciudad de México en los últimos años, que desde hoy cuenta con una estrella Michelin en México.

Los 33 y sus nuevas 'alianzas'

En este caso, Sara Aznar y Nacho Ventosa, propietarios de Los 33, pasan a asociarse con César de la Parra, Enrique Glennie y Jimena Gutiérrez, de La Once Mil.

Otro anuncio que dio a conocer hace unos meses el famoso restaurante madrileño Los 33 es que también están trabajando en recuperar la antigua pescadería de la calle Recoletos para convertirlo en un restaurante junto a Pescaderías Coruñesas.

Según informaron fuentes cercanas a Madrid Total, esperan que el nuevo restaurante esté listo para su inauguración a finales de 2026.