El Padre Guilherme, el cura-Dj y coronel del Ejército que va a llenar Las Ventas para pinchar techno melódico

Las claves

Las claves Generado con IA El Padre Guilherme, cura católico y teniente coronel del Ejército portugués, pinchará techno melódico en la Plaza de toros de Las Ventas el 28 de noviembre. Conocido por su sesión viral en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023, el Padre Guilherme ha ganado fama internacional como cura-DJ. El evento, organizado por el festival REBELS, espera reunir a 3.000 personas y ya está cerca de agotar entradas a más de seis meses del concierto. Guilherme utiliza la música electrónica como herramienta para transmitir mensajes de fe, tolerancia y alegría, combinando su labor sacerdotal con la de DJ.

La fe mueve montañas, dicen. Y, actualmente, muchas más cosas. Se verá en Madrid con la llegada del Papa en junio, pero también con los múltiples eventos religiosos que se llevan celebrando en la capital desde hace tiempo. Por ejemplo, el evento Llamados: Unidos hacia el 2033, que reunió en el Movistar Arena a más de 6.000 personas. O los conciertos de Hakuna. O otras tantas cosas.

Este despertar del fervor religioso que vive España en los últimos tiempos no tiene límites. Así lo prueba el Padre Guilherme, sin duda el DJ más singular del mundo; el único cura católico que pincha Techno melódico, y que está a punto de colgar el cartel de no hay entradas en la sesión musical en solitario que protagonizará el sábado, 28 de noviembre, en la Plaza de toros de Las Ventas en Madrid. Y lo ha conseguido más de 6 meses antes de la fecha y sin apenas hacer publicidad.

El Padre Guilherme es un cura católico portugués de 50 años que saltó a la fama pinchando una sesión matinal en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa de 2023. El vídeo de su set, vestido con indumentaria eclesiástica y alzacuellos, se hizo viral y desde entonces es una celebridad en todo el planeta, a medio camino entre la fe y la música.

Padre Guillerme.

Ha actuado varias veces en España, pero su sesión en el coso madrileño se ha presentado como la confirmación de su alternativa: una actuación en solitario, íntima, ante 3.000 personas en Live Las Ventas, bajo una estructura acristalada y calefactada dentro del ruedo. El show, organizado por el festival itinerante REBELS, durará de 18:00 a 0:30 horas, y solo quedan a la venta los últimos tickets a partir de 27€ en la web oficial.

Una historia de película

La historia de Guilherme Guimarães Peixoto es única. Inspirado por el párroco de su pueblo, desde niño decidió ser cura. A los 13 años entró en el seminario y se ordenó a los 24. Es Teniente Coronel en el Ejército de Portugal, ejerce como capellán militar y ha servido en las campañas de Afganistán (2010) y Kosovo (2012).

Comenzó poniendo música en eventos parroquiales y noches de karaoke para recaudar fondos. Le gustó tanto la experiencia, que se graduó como disc jockey en una academia profesional. Desde entonces, usa el Techno melódico para transmitir su fe. “La música es un idioma más para celebrar la esencia de la iglesia. En la pista de baile todos somos iguales. Al fin y al cabo, los del día y los de la noche somos los mismos. Si eres un vándalo de día, eres un vándalo de noche”, ha declarado.

Tras su comentada sesión en la JMJ 2023, su cuenta en Instagram se disparó. Hoy acumula 3 millones de fans. En las redes sociales, el Padre Guilherme combina su labor sacerdotal con su faceta musical: “La música nos ayuda a tener una sensación de paz y alegría, y es lo que yo quiero transmitir. En misa soy tradicional, pero fuera, mis sesiones son un vehículo para transmitir mensajes de tolerancia y contra la discriminación”.