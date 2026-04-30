Confirman la venta de entradas para el musical de Alejandro Sanz en Madrid: lleva el sello de la productora de 'El Rey León'

Las claves

Las claves Generado con IA El musical 'El Alma Al Aire', basado en las canciones de Alejandro Sanz, se estrena el 1 de octubre en la Gran Vía de Madrid. La producción corre a cargo de Stage Entertainment, responsables de éxitos como 'El Rey León' y 'Aladdín', y se representa en el Teatro Ocaso Coliseum. La historia, ambientada en un pueblo pesquero, combina el repertorio de Sanz con un guion original de Álvaro Tato y no relata la vida del cantante. El espectáculo destaca por su escenografía de gran formato, tecnología de última generación y entradas disponibles desde 27 euros.

Corazón partío, Amiga mía o No es lo mismo son títulos que no necesitan presentación: llevan el sello de Alejandro Sanz, y a partir del 1 de octubre se podrán disfrutar del musical en la Gran Vía.

“El Alma Al Aire, el musical” se presenta como una de las grandes apuestas de la próxima temporada teatral en la ciudad, un espectáculo de gran formato construido alrededor del repertorio del artista madrileño.

El montaje, producido por Stage Entertainment —la misma compañía detrás de títulos como “El Rey León” o “Aladdín”— se estrenará este otoño en el Teatro Ocaso Coliseum y las entradas ya están a la venta, a partir de 27 euros.

El alma al aire, el musical Página web Stage

Concebido como un “jukebox musical” con sello español, promete combinar la potencia emocional de las canciones de Sanz.

El musical no cuenta la vida de Alejandro Sanz, sino que utiliza sus temas como hilo conductor de una especie de "realismo mágico".

La historia

En un pequeño pueblo pesquero, vive Ale, un joven músico que se gana la vida como puede, rodeado de amistades de toda la vida y de una comunidad que, aunque imperfecta, forma su verdadero hogar.

La llegada de Alma, una promotora inmobiliaria procedente de Madrid que llega al pueblo con sus dos hijas y un gran proyecto urbanístico bajo el brazo, funciona como detonante dramático y motor de conflicto.

El libreto está firmado por Álvaro Tato —dramaturgo y poeta, dos veces Premio Max—, y la banda sonora es una de las grandes protagonistas del proyecto, que cuenta con el apoyo de Sanz.

El punto de partida es el histórico álbum “El Alma al Aire” (2000), pero el espectáculo se abre al universo completo de Alejandro Sanz, releyendo algunos de sus mayores éxitos para el lenguaje del teatro musical.

Stage Entertainment anuncia una puesta en escena con escenografía de gran formato, recursos tecnológicos de última generación, cambios rápidos de espacio, como del puerto al chiringuito, o a las calles del pueblo.

Con este título, la Gran Vía suma una nueva pieza a su mapa de grandes musicales. Habrá que esperar al 1 de octubre para descubrir la historia completa de 'El Alma Al Aire'.