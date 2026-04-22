Confirman la apertura de Lexìs, un nuevo macrocomplejo de ocio y restauración con 16.000 m2 en el norte de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Lexìs abrirá en el norte de Madrid con 16.000 m2 dedicados a ocio, restauración, deporte y comercio, tras una inversión de 40 millones de euros. El macrocomplejo contará con más de 3.300 m2 de terrazas, 720 plazas de aparcamiento y una amplia oferta gastronómica, incluyendo reconocidas marcas como En Copa de Balón, Hermanos Vinagre y Rocacho. Entre sus servicios destacan un supermercado Mercadona, gimnasio premium, cine Yelmo Luxury, tienda de esquí, pistas de pickleball y otros comercios de conveniencia y bienestar. Lexìs busca convertirse en el centro de referencia para los vecinos de Aravaca, Pozuelo y Majadahonda, ofreciendo una experiencia integral y adaptada a las nuevas tendencias de consumo y socialización.

LESÌX aspira a convertirse en el centro comercial de la zona noroeste de Madrid. Con una propuesta integral y alrededor de 16.000m2, combina una oferta de restauración de calidad, más de 3.300m2 de terrazas y zonas al aire libre y espacios diseñados para el disfrute en familia, además de una oferta comercial de conveniencia, un supermercado y un gimnasio de primer nivel que garantizarán una afluencia constante todos los días de la semana.

Saint-Croix invertirá una cifra cercana a 40 millones de euros en la puesta en valor del antiguo Sexta Avenida, destacando a su vez la ampliación de la capacidad de aparcamiento que pasará a tener 720 plazas. Esta transformación aportará un valor añadido al anterior complejo con el objetivo de convertirse en el centro de referencia y destino de la zona.

Para reforzar la calidad y singularidad del proyecto, se ha contado con la colaboración de Anson+Bonet como asesores gastronómicos, aportando su reconocida experiencia en conceptualización y desarrollo de propuestas culinarias de alto nivel. Asimismo, el diseño lumínico ha ido de la mano de Con Luz Propia, estudio especializado en iluminación arquitectónica, garantizando una atmósfera cuidada y coherente con la identidad del proyecto. Estas alianzas estratégicas contribuyen a elevar la propuesta global, integrando excelencia tanto en la experiencia gastronómica como en el tratamiento del espacio.

Lexìs

Un nuevo espacio

LESÌX, ubicado junto a la A-6 y con fácil acceso desde ambas direcciones (de salida, por la salida 13, y de entrada, por la salida 11), ofrecerá una cuidada propuesta gastronómica con un amplio abanico de opciones complementarias. Entre los ya confirmados se encuentran En Copa de Balón, con su concepto de restauración “all day” y tienda de vinos gourmet con una carta de más de 500 referencias; Hermanos Vinagre, los aperitivos castizos de moda de la capital; Rocacho, con la carne a la brasa como especialidad y una cuidada selección de arroces o La Mafia se sienta a la mesa, con un nuevo concepto italiano de calidad. Todos ellos iniciarán en los próximos días sus obras de implantación.

Además, se sumarán un restaurante mexicano de origen, un concepto asiático-japonés de primer nivel y otras cadenas de restauración que se encuentran en negociaciones avanzadas.

“Cuando imaginamos LESÌX, sabíamos que tenía ya un público muy fiel a la par que exigente. Queríamos ofrecerle un valor añadido a su día a día y una alternativa al nivel que merece esta zona donde la oferta de comercio, ocio, restauración y deporte se encuentra muy diseminada. Queremos que LESÌX sea para los vecinos de toda la zona más que un lugar al que ir: un sitio donde encontrar todo lo que buscan, a todas horas y todos los días de la semana, con una oferta dinámica, en la que puedan tener todo al alcance de su mano”, Javier Mateo, director general de Saint-Croix.

Lexìs.

La oferta de ocio y deporte estarán representadas por Yelmo Luxury con 6 salas para su concepto ‘premium’, O2 Centro Wellness, un novedoso concepto de Barré y la tienda de esquí referente en Madrid, Patrick Sport. También se sumará una nueva área de Pickleball con 6 pistas que será centro de referencia en todo Madrid al aunar la parte deportiva con un Club social y Sport bar.

Por último, LESÌX contará con una oferta comercial de conveniencia cuyo principal referente es Mercadona, que iniciará en breve una reforma del espacio, contando también con locales de farmacia, óptica, clínica veterinaria, peluquería y estética, tintorería y arreglos de ropa y club infantil.

En conjunto, LESÌX aspira a consolidarse como un espacio de referencia en el norte de Madrid, alineado con las nuevas dinámicas urbanas y de consumo enfocado en el público que vive y trabaja en Aravaca, Pozuelo y Majadahonda.

Sobre LESÌX

LESÌX es el nuevo centro de ocio y restauración del norte de Madrid, un espacio concebido como punto de encuentro para el día a día. El proyecto responde a una estrategia orientada a la creación de un entorno versátil, dinámico y adaptado a las nuevas formas de consumo y socialización. La propuesta de LESÌX combina operadores consolidados y conceptos complementarios que abarcan desde la restauración hasta el ocio y el deporte.

El proyecto ha sido desarrollado con criterios de flexibilidad, accesibilidad y sostenibilidad, ofreciendo locales adaptables de diferentes dimensiones y una alta conectividad con las principales vías de acceso y transporte público de la zona.