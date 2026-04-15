Abre el primer espacio gastro e inmersivo de la F1 en Madrid: con salas VIP y 65 simuladores de carreras en 1.500 m2

Las claves

Las claves Generado con IA Abre en el Paseo de la Castellana el F1 Arcade Madrid, un espacio de 1.500 m² con 65 simuladores de carreras y dos salas VIP. El centro ofrece una experiencia inmersiva de Fórmula 1, con la voz de Antonio Lobato y simuladores accesibles para todos los niveles. El espacio cuenta con propuesta gastronómica, barra central y zonas para eventos y grupos, consolidándose como punto de encuentro para aficionados al motor. La inauguración incluye la presencia del expiloto Pedro de la Rosa, y la entrada es libre para el público hasta completar aforo.

Ya quedan apenas unos meses para uno de los acontecimientos que más importancia deportiva tienen este año en la capital. Sobre todo, para los amantes de las carreras y el automovilismo: el Gran Premio de Fórmula 1 2026 que se disputará en Madrid el próximo mes de septiembre.

Para ir abriendo boca, la ciudad ha sumado un nuevo espacio de referencia que estará abierto al público a partir de este mismo miércoles 15 de abril, día de su inauguración. Un sitio "donde vivir la emoción de las carreras más allá del fin de semana de Gran Premio", como recogen desde la organización de dicho lugar en una nota de prensa.

Y es que se trata del F1 Arcade Madrid, que se ubica en el Paseo de la Castellana, 103. Un lugar que ofrece una propuesta que aúna gastronomía, ocio y una experiencia inmersiva.

Cuenta con 1.500 m² distribuidos en dos plantas y más de 65 simuladores de última generación. Además, incluye dos salas VIP, una barra de 12 metros, zonas para grupos y eventos corporativos y un área social diseñada para que la experiencia vaya más allá de la pista.

Todo ello se ve reforzado por la integración de la voz de Antonio Lobato, uno de los principales referentes del periodismo deportivo en España y la voz icónica de la Fórmula 1. Esta voz acompaña a los usuarios durante la experiencia y potencia la sensación de estar dentro de la competición.

F1 Arcade Madrid

Los simuladores están diseñados para ofrecer una experiencia competitiva auténtica. "No es solo un juego". No es necesario tener carné de conducir ni conocimientos previos de Fórmula 1; está pensado para todo tipo de públicos, desde principiantes hasta simracers experimentados.

La propuesta se articula en torno a cinco niveles de habilidad (de Rookie a Elite). Esto genera un entorno competitivo equilibrado. Los usuarios pueden elegir entre varias modalidades y tipos de carreras: uno contra uno o por equipos.

El nuevo F1 Arcade de Madrid. F1 Arcade

Aunque la tecnología replica la utilizada en simuladores profesionales, está diseñada para ser accesible, permitiendo a los usuarios mejorar su rendimiento y comparar tiempos sin necesidad de experiencia previa.

Asimismo, el espacio acogerá activaciones y eventos como watch-parties de los Grandes Premios, consolidándose como un punto de encuentro para la cultura del motor en la ciudad.

Todo ello se completa con una propuesta gastronómica diseñada para compartir, con una barra central, zonas para grupos y un entorno pensado para prolongar la estancia.

Se trata de un espacio que ha elegido el entorno del Estadio Santiago Bernabéu por ser una "localización estratégica para convertirse en un nuevo punto de encuentro para la comunidad del motor en la ciudad".

El nuevo F1 Arcade Madrid. F1 Arcade

Y es que la concentración de proyectos vinculados al espectáculo deportivo está configurando "un nuevo eje de deporte y entretenimiento en torno a la Castellana"; un "sports valley" urbano en plena evolución.

Es el primer centro de esta marca oficial que abre en Madrid, aunque con presencia en otros rincones del mundo. Exactamente, Londres (su primera apertura en 2022) —el único de Europa hasta ahora—, Boston, Washington D.C., Filadelfia, Denver y Las Vegas, en Estados Unidos.

La inauguración

Este miércoles, además, en la inauguración del nuevo espacio se encontrará el famoso expiloto de carreras, Pedro de la Rosa, probador clave en equipos como McLaren y actual comentarista en DAZN.

La entrada es libre y abierta para todo el público hasta completar aforo. El horario será de 18.30 a 20.30 horas.

"La apertura de F1 Arcade Madrid representa una apuesta firme por ofrecer a la ciudad un espacio innovador donde la manera de vivir la Fórmula 1 evoluciona hacia una experiencia más social y participativa. Queremos crear un punto de encuentro para compartir, competir y disfrutar de cada Gran Premio en comunidad", concluye en un comunicado Pablo Rodríguez, CMO de Top Racing Iberia, la empresa encargada de llevar F1 Arcade a España y Portugal.