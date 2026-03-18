El fin de la discoteca más exclusiva de Madrid: cierra Fortuny Club "por embargo de bienes y salida a subasta"

Las claves nuevo Generado con IA La discoteca Fortuny Home Club, ubicada en el Palacio de Fortuny en Chamberí, Madrid, cierra definitivamente tras un embargo de bienes y su salida a subasta. El cierre se oficializó el 16 de marzo de 2026, tras una diligencia de lanzamiento y la adquisición del título de propiedad por un nuevo dueño. La discoteca operaba bajo una licencia de bar al aire libre desde 2012, que fue revocada en 2025 por incumplimiento de condiciones. Fortuny Home Club era un referente del ocio nocturno de lujo en Madrid, frecuentado por personalidades y considerada una de las opciones más exclusivas de la ciudad.

La noche madrileña es conocida por su gran variedad de discotecas. Desde barrios emblemáticos donde poder disfrutar en un ambiente festivo como Malasaña hasta llegar a discotecas con gran renombre como Teatro Kapital, Florida Park o Teatro Barceló. El ocio nocturno en Madrid está repleto de opciones según los gustos de cada persona.

Sin embargo, hay un club que destacaba por encima de otros dentro del ocio nocturno de lujo, el Fortuny Home Club. Ubicado en el barrio de Chamberí, concretamente en el icónico Palacio de Fortuny, la mítica discoteca terminará cerrando de forma definitiva.

Su clausura se produjo el pasado fin de semana, entre el 13 y el 15 de marzo de 2026. No obstante, no ha sido hasta la diligencia de lanzamiento, realizada durante el lunes 16 de marzo, cuando se ha hecho oficial el cierre definitivo y la entrega definitiva del título de propiedad del nuevo dueño.

Un problema en la propiedad

El Palacio de Fortuny, un histórico espacio construido en el siglo XIX, tuvo un cambio de propietarios en el 2022. El empresario Javier Merino pasó a ser el dueño del mismo pero, este mismo fin de semana, el Fortuny Home Club anunció en redes la "pérdida de la propiedad" por el "embargo de bienes y su salida a subasta".

Esta situación se lleva agravando desde el pasado mes de enero cuando el Ayuntamiento de Madrid dictó una orden de clausura, y el propio cierre del recinto del Jardín de Fortuny, por el incumplimiento de la licencia.

Además, según indica Europa Press, fue el pasado lunes 16 de marzo cuando un Jurado de Primera Instancia de Madrid practicó una diligencia de lanzamiento. Este procedimiento es la última fase del proceso de desahucio y consiste en el desalojo forzoso de sus ocupantes por orden judicial para devolver la posesión al propietario.

El recurso finalizó con la ejecución hipotecaria del local. Por ello se ha notificado la adquisición del título de propiedad del nuevo propietario del inmueble, siendo anunciado en el decreto publicado en el día de hoy, 18 de marzo de 2026.

Por otra parte, diversas fuentes municipales han determinado que el local obtuvo su licencia para su uso como bar al aire libre en 2012. Sin embargo, ha estado operando al amparo de dicha licencia ya que fue revocada en 2025 por el propio incumplimiento en las condiciones de la misma.

Una discoteca emblemática

Fortuny Home Club inició su nueva etapa en 2022 como un espacio multidisciplinar compuesto por distintos espacios como Morris Club, la coctelería Henriette Cocktail Bar y su terraza cubierta, el Jardín de Fortuny.

Este club ha sido frecuentado por distintas personalidades, convirtiéndolo en una de las opciones más exclusivas del ocio nocturno de lujo de Madrid. Desde empresarios hasta actores de talla mundial como Brad Pitt han pisado las instalaciones de esta histórica discoteca, siendo una de las opciones preferidas de la élite social.

El local fue inaugurado a finales de los 90. Cuenta con una superficie de 1.178 metros cuadrados, divididos en tres plantas. Sus instalaciones cuentan con grandes salones elegantes, reservados privados y una gran oferta gastronómica y de cócteles.

El cierre de Fortuny Home Club responde al cambio del ocio en la noche madrileña. Mientras que distintos locales históricos se ven obligados a echar el cierre, otros nuevos espacios emergen, permitiendo que el ocio nocturno de Madrid no pierda el protagonismo que lo caracteriza.