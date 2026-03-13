Suspenden 'Madridlucía 2026', la polémica Feria de Abril de Madrid que estaba previsto que se celebrara en mayo

Las claves nuevo Generado con IA El festival Madrilucía, inspirado en la Feria de Abril de Sevilla, ha pospuesto su primera edición al año 2027 debido a circunstancias técnicas y administrativas. El evento, que buscaba traer la esencia de la Feria de Abril a Madrid, ya había sufrido cambios en fechas, localización y reducción tanto de casetas como de duración. La organización ha comunicado que la decisión busca preservar la calidad, la seguridad y la experiencia del festival. Las devoluciones de entradas adquiridas están siendo gestionadas a través de los canales habituales.

El festival Madrilucía ha decidido posponer la primera edición del evento, inicialmente prevista para mayo de este año, al próximo 2027 debido a "circunstancias técnicas y administrativas ajenas a la organización" que impiden ejecutar el proyecto, según ha precisado en un comunicado.



La proyecto, concebido para reproducir el espíritu de la Feria de Abril sevillana en Madrid, ya había sufrido varios cambios.



En un primer momento, estaba previsto con una duración de hasta 20 días consecutivos y una previsión inicial de alrededor de 200 casetas. Posteriormente, la organización anunció el retraso de su inauguración del 13 al 20 de mayo, a petición del Ayuntamiento de Madrid, para evitar su coincidencia con las celebraciones de San Isidro.



Tras algunas dudas sobre su lugar definitivo de celebración y la confirmación de que tendría lugar en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde, los promotores comunicaron una reducción significativa del formato: el número de casetas se recortó prácticamente a la mitad hasta unas 100 y la duración se limitó a dos fines de semana, frente a los tres o cuatro previstos.



Finalmente, la organización ha comunicado que Madrilucía no se celebrará en 2026 sino en 2027 para "preservar la calidad, la seguridad y la experiencia" del evento.



Madrilucía ha asegurado que en los últimos meses ha trabajado "intensamente" en su desarrollo, incluida la planificación técnica, la tramitación administrativa correspondiente y la formalización de acuerdos con colaboradores, proveedores y entidades.



Según ha precisado, las devoluciones de las entradas ya adquiridas "están siendo gestionadas íntegramente" por los canales correspondientes.