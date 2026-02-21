La hazaña de José Corral, el director 'elegido' por Disney y nominado a los Goya con su "casera" película de animación

Las claves nuevo Generado con IA José Corral ha sido nominado al Goya por su película de animación 'Norbert', un proyecto de bajo presupuesto realizado con un pequeño equipo internacional. La película, inspirada en parte por el libro 'Momo', narra la historia de un espía en una nación gris que contrasta con un país colorido gobernado por una niña. 'Norbert' fue distribuida en España por Disney, lo que le dio gran visibilidad y le permitió recorrer festivales internacionales en países como Australia, China, Italia y Portugal. La producción se realizó de forma remota y austera, priorizando una estética original y sencilla para ajustarse al presupuesto, con escenarios y fondos en 2D y equipo repartido entre varias ciudades y países.

Cuando José Corral empezó a dar forma a la película que hoy podría darle su primer Goya, nunca imaginó que el proyecto llegaría tan lejos. De hecho, como él mismo dice, era un largometraje "modesto" de "bajo presupuesto" y realizado en varios puntos del planeta por un pequeño equipo de personas.

Se trata de Norbert, un filme de animación que, a pesar de las dificultades, hoy está nominado a este premio en la categoría de Mejor Película de Animación en la gala que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona.

Corral, además, comparte protagonismo madrileño en estos galardones. Junto a Manuel Gómez Pereira —nominado a Mejor Película por La cena— es uno de los dos únicos directores de la capital que optan a un Goya en las categorías principales de largometraje o dirección.

No es la primera vez que Corral está nominado al Goya. De hecho, lo estuvo con su primer proyecto: un pequeño corto de animación llamado El Desván que estrenó en 2003 sin haber terminado la carrera de Bellas Artes, aproximadamente con 20 años.

Su vida desde entonces estuvo ligada al mundo de la animación, aunque haya hecho otros trabajos de ficción en acción real. "Fue a raíz de mi primer cortometraje. Le llegó a Jeremiah Stafford, director en Los Ángeles, que me llamó para preguntarme si quería trabajar con actores. Yo nunca me lo había planteado".

José Corral en su despacho. Jaime Badra

"Dio la casualidad de que había allí un festival bastante importante (Siggraph) y justamente habían seleccionado mi corto. Era la primera vez que había una animación española. Así que aproveché para conocerle. Escribí el guion con él e hicimos The Darkside", el que sería su segundo corto, como aclara en conversación con Madrid Total.

Así, cuenta ya con cinco cortos y dos películas que han visto la luz. Unos proyectos que compagina con su trabajo como animador, principalmente en el sector de la publicidad, desde Gran Canaria, donde reside desde hace unos años buscando mejor clima y pisos más accesibles.

Norbert

"Fue un poco de chiripa", comenta el director de Norbert al recordar los comienzos de esta historia. La trama gira en torno al protagonista, quien le da nombre a la película; un espía incompetente en una nación gris, burocrática y triste. Sus gobernantes sueñan con conquistar a su colorido vecino, un pequeño y alegre país gobernado por una niña donde todo funciona al revés en un caos total y absurdo, pero en el que sus habitantes son felices.

Una idea que empezó a tomar forma hace unos cinco años como una película para adultos inspirada en parte por el libro de Momo de Michael Ende. "Me lo leía mi madre de pequeño y luego yo lo volví a leer de mayor. Es una maravilla. Me ha influenciado siempre. Con esos hombres grises que roban el tiempo a los adultos. Y, por otro lado, los niños que tienen esa imaginación desbordante en la que todo es posible".

Algunos de los bocetos y el cartel de 'Norbert'. Jaime Badra

"Esa propuesta era mucho más compleja, difícil de vender y de sacar adelante". Por ello, acabó simplificándose para convertirse en algo dirigido al público familiar. "Nunca me había planteado hacer un largometraje de animación e infantil".

Finalmente, lo leyó la productora Aquí y Allí Films. "Les gustó mucho y me dijeron que había que intentar sacarlo". Así, tuvo que "reducir y simplificar el guion" para llevarlo "a un plano más infantil". "Hubo que edulcorar algunas partes, pero manteniendo el concepto básico. Por ejemplo, hubo un pequeño problema con el tema de las armas. Llegamos a la conclusión de que las bombas y cuchillos fuesen rábanos".

El presupuesto total fue de casi 3 millones de euros (hay que tener en cuenta que las grandes producciones de Pixar suelen superar los 50 millones). Por ello, se minimizaron los costes lo máximo posible.

"Durante la producción de la película no vi ninguna película de animación de Pixar ni DreamWorks. Porque me iba a meter ideas en la cabeza que no podía pagar", recuerda. "El problema que tiene el 3D es que, si tú intentas hacer algo que cuesta mucho con poco dinero, se nota. Así que teníamos que inventarnos una estética original que fuera bonita y barata y huyese de la industria".

El guion y pruebas para 'Norbert'. Jaime Badra

Por ello, explica que la mayoría de los escenarios y fondos son en 2D: planos, simplemente con color y textura. Un estilo de animación más parecido al de los 90. "Estuve un año trabajando solo en el guion y el diseño de los personajes".

También estaba formada por un equipo mucho menor que trabajaba conjuntamente desde la distancia. "No había una oficina donde trabajáramos todos, hiciéramos reuniones y demás. Era todo por videollamada, por plataformas de trabajo online... Yo estaba en Gran Canaria, el estudio estaba en Tenerife, las productoras estaban en Buenos Aires, las grabaciones de sonido se hicieron en Madrid y la compositora estaba en Los Ángeles. Ha sido algo más casero, por decirlo de alguna manera".

El proceso de producción de este tipo de película a otra de ficción con actores se basa en una principal diferencia: "En una acción real, todo va cobrando vida según se va trabajando. Hasta que no se cierra la edición, se pueden ir cambiando planos, localizaciones... Aquí básicamente está terminada antes de empezar a hacerla. Haces el storyboard y a partir de ahí es la ejecución del animatic. Cada segundo es tanto trabajo que no hay tiempo de hacer pruebas".

"Hay un momento muy bonito que es cuando ves la primera escena. Porque desde que se diseñaron los personajes hasta entonces pasó más de un año. Tienes una teoría en la cabeza, pero todavía no la has visto hecha realidad. Entonces recuerdo cuando salió esa primera escena, que era un teaser musical, que casi me echo a llorar de ver por fin esos personajes vivos", expresa.

Premios Goya

El filme salió hace más de un año, en enero de 2025, y ya ha ido acumulando varios hitos, culminados con la nominación al Goya.

"Cuando estábamos terminando la película, Disney la cogió para hacer la distribución en España. Pasó de un estreno modesto a uno muy grande en muchas salas y luego acabó en la plataforma. Ahí le dio mucha visibilidad".

Bocetos y pruebas para 'Norbert'. Jaime Badra

Eso propició que haya dado "muchas vueltas" por festivales de todo el mundo: en Australia, China, Italia, Portugal y, hace poco, en Colombia. También se presentó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y estuvo nominada en los Premios Rose d'Or Latinos en Miami.

"Uno lo sueña, pero no se espera estas cosas". La noticia de la nominación al Goya le llegó conduciendo. "No veo nunca la lectura de nominados porque me pongo muy nervioso. Y me acuerdo que en ese momento iba pensando que si no me había escrito nadie todavía, es que no habíamos pasado. Hasta que me empezaron a llegar mensajes".

"Creo que Norbert entretiene y al mismo tiempo muestra a los niños temas muy serios que también van a entender los padres. Y todo con una estética muy original y diferente", asume cuáles son las cualidades de su proyecto. Aun así, prefiere tener "los pies en la tierra" y no hacerse ilusiones. "Nos quedamos con la satisfacción de la nominación. Es un reconocimiento a la paliza que nos hemos dado".