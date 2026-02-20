Apertura confirmada: el museo en el que Urtasun ha invertido 2 millones sin la "intervención de emergencia prevista" regresa

Las claves nuevo Generado con IA El Museo Nacional de Romanticismo en Madrid reabre parcialmente tras haber estado cerrado por deficiencias técnicas detectadas en una inspección. La reapertura se produce antes de la intervención de emergencia aprobada, que tendrá lugar en aproximadamente un mes y costará 2 millones de euros. Las obras se centrarán en la fachada y espacios de la calle de la Beneficencia, pero se garantiza la seguridad de visitantes y bienes durante el proceso. El museo ofrecerá un recorrido adaptado, permitirá visitas a la colección permanente y reanudará la actividad en su tienda y cafetería renovadas.

Madrid es una ciudad inmersa en un gran proceso de crecimiento desde muchos ámbitos. Su enorme capacidad para atraer el ocio, sea del tipo que sea, pero especialmente el nocturno, había llevado a la capital de España a tener una consideración no del todo bien vista. Y es que, efectivamente, Madrid es mucho más que fiesta.

La capital de España es movimiento cultural, es riqueza empresarial, es historia y también es patrimonio. Por ello, es tan importante la oferta que mantiene viva la ciudad y que le da un aire tan diferenciador, elevando esa concepción como reclamo turístico desde el punto de vista de su calidad. Y es que Madrid es mucho más que un simple parque de atracciones donde nunca nos faltará un plan por hacer.

Sin embargo, a veces la oferta cultural también puede convertirse en un arma de doble filo que termine siendo letal. Querer edulcorar la realidad vendiendo algo que no es se puede transformar en una trampa. Y es que algo parecido es lo que podría suceder con el Museo Nacional de Romanticismo, situado en Madrid y que abre sus puertas tras un tiempo a la sombra.

Este museo depende directamente del Ministerio de Cultura, es decir, de la cartera que dirige, gestiona y lidera Ernest Urtasun. Este martes se produjo el anuncio de su reapertura después de haber estado cerrado al ser sometido a trabajos de renovación y remodelación. No obstante, esta reapertura, parcial, se va a producir con una serie de incomodidades.

El cierre preventivo se produjo a finales del mes de enero tras haberse detectado una serie de deficiencias en una inspección técnica rutinaria. Sin embargo, ahora se va a proceder a su reapertura a pesar de que todavía no se ha llevado a cabo la "intervención de emergencia" que necesita y que ha sido aprobada en el Consejo de Ministros.

¿Cómo está el museo?

En un plazo aproximado de un mes se va a llevar a cabo una "intervención de emergencia" a pesar de que para entonces el Museo Nacional de Romanticismo ya habrá reabierto sus puertas. Una situación extraña, pero que el departamento de Ernest Urtasun ha intentado aclarar a través de un comunicado.

"Personal técnico del Ministerio de Cultura ha realizado las pertinentes inspecciones y evaluaciones de las instalaciones y se ha determinado que es seguro abrir parcialmente el museo y permitir su visita pública, en tanto se inician las correspondientes obras".

Por lo tanto, vienen tiempos complicados para este reducto cultural de la ciudad de Madrid, el cual está previsto que permanezca los próximos 20 meses entre obras. Unos trabajos que, además, van a tener un coste de 2 millones de euros.

Dicha intervención se centrará especialmente en la fachada de la calle de la Beneficencia y en algunos espacios orientados a esta vía. "La realización de los trabajos, en cualquier caso, será compatible con la reapertura parcial de las instalaciones, siempre garantizando la seguridad de personas y bienes". Así lo ha manifestado el ministro de Cultura, quien considera que no habrá incompatibilidad.

Para intentar que efectivamente sea así, se ha actualizado un plan de autoprotección del edificio y también se han implementado las medidas de prevención de riesgos laborales. El museo tendrá un recorrido adaptado pudiendo disfrutar de una colección permanente, aunque seguirán abiertas las salas de exposiciones temporales y se retomará la actividad cultural del museo.

Y dentro del programa de recaudación cultural, los servicios de tienda y de cafetería, que fueron renovados recientemente, reanudarán su actividad.