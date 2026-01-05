Cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes de Madrid y 29 líneas de autobús afectas: las horas en las que mejor no te muevas de casa

Las claves nuevo Generado con IA La Cabalgata de Reyes en Madrid se celebrará el 5 de enero de 18:00 a 21:00 horas y prevé una asistencia de más de 200.000 personas. El evento causará cortes de tráfico en vías principales como el Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado, comenzando a las 15:30 horas y afectando también a aparcamientos públicos. Un total de 29 líneas diurnas y 14 nocturnas de autobús de la EMT verán alterados sus recorridos, y se reforzará el servicio de Metro en las líneas más cercanas al evento. Paradas de taxi y estaciones de BiciMad en la zona del recorrido también estarán afectadas o cerradas durante la tarde y noche del 5 de enero.

La tradicional Cabalgata de Reyes en la capital del próximo lunes, día 5, provocará cortes de tráfico en las principales vías de la capital, así como afectaciones en el recorrido habitual de 29 línes de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y refuerzo en las líneas de Metro que llegan al centro.

En concreto, la cabalgata en la capital tendrá lugar entre las 18.00 y las 21.00 horas con el lema de 'El saber compartido. El viaje de los tres hombres sabios', con una previsión de asistencia superior a las 200.000 personas, según las previsiones del Ayuntamiento.

La caravana, conformada por alrededor de 2.100 personas, discurrirá por los distritos de Chamartín, Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y en menor medida por Tetuán y contará con un dispositivo de unos 1.800 efectivos de seguridad.

En concreto, el recorrido de la Cabalgata partirá a las 18.00 horas de Nuevos Ministerios y discurrirá por Plaza de San Juan de la Cruz, Paseo de la Castellana, Plaza del Doctor Gregorio Marañón, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles.

En esta edición, a lo largo de todo el recorrido se habilitarán plazas para personas con movilidad reducida en Plaza de San Juan de la Cruz, Plaza del Doctor Marañón, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza de Colón y la propia Plaza de Cibeles.

Cortes de tráfico

Con motivo del paso de la comitiva y los preparativos previos, desde las 15.30 horas se registrarán progresivamente cortes de tráfico en los viales que forman parte del recorrido principal hasta cerrarse totalmente al tráfico el eje Paseo de la Castellana-Paseo de Recoletos-Paseo del Prado desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Neptuno y las calles transversales, incluido el carril bus.

Además, se registrarán cortes de tráfico adicionales con motivo de los preparativos y finalización del desfile. Así, el Paseo de la Castellana, frente al edificio de Nuevos Ministerios --desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz--, se cortará al tráfico a partir de las 9.30 horas (exceptuando el carril bus que se encontrará transitable hasta aproximadamente las 14-15 horas).

El lateral del Paseo del Prado entre la Plaza de la Lealtad y la Plaza de Cibeles se cortará al tráfico desde las 14.00 horas del 5 de enero hasta las 01.00 horas del 6 de enero de 2026. En este intervalo, se cerrará progresivamente el Paseo del Prado en dirección sur-norte.

Igualmente, la Plaza de Cibeles se cortará al tráfico gradualmente desde las 12.00 horas. En este punto, las actuaciones comenzarán a las 18.00 horas y finalizará el acto a las 21.00 horas.

De igual modo, y en función de la afluencia de público, desde el Ayuntamiento se podrán establecer cortes de tráfico también en el Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Gran Vía, Montalbán y viales aledaños. Ante esta situación, se recomienda la utilización del transporte público (preferentemente Metro) y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico.

En caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado, se recomiendan como alternativas para el tráfico de largo recorrido la M-30 y M-40. Los cortes de tráfico afectarán también a los aparcamientos públicos de Serrano (I, II y III), Plaza de Colón, Recoletos y Las Cortes.

Líneas de la EMT afectadas

El desarrollo del evento condicionará asimismo el funcionamiento normal de 29 líneas diurnas de autobús de la EMT desde las 12.00 horas hasta el fin del servicio. Se trata de las líneas 001, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 34, 37, 40, 45, 51, 52, 53, 61, 74, 146, 147, 150, CO3, E1 y Exprés Aeropuerto.

En cuanto a los búhos, desde el comienzo del servicio nocturno del 5 de enero y hasta las 02.00 horas del 6 de enero, se verán afectadas 14 líneas: N2, N3, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25, N26 y N27.

Para facilitar los desplazamientos, Metro de Madrid contempla el aumento de las frecuencias de paso de los trenes en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, y 10, coincidiendo con las franjas horarias en las que se prevé un mayor volumen de viajes hacia las zonas comerciales y de ocio.

Las estaciones más próximas al desarrollo de la cabalgata son Sevilla, Banco de España y Retiro (línea 2); Colón y Serrano (línea 4); Rubén Darío (línea 5); Núñez de Balboa (líneas 5 y 9); Gregorio Marañón (líneas 7 y 10), y Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10). Los trenes no efectuarán parada ni se podrá acceder a la estación de Banco de España cuando las aglomeraciones en el exterior sean elevada.

En el caso de Cercanías, las estaciones situadas en las inmediaciones son las de Recoletos (C2, C7, C8 y C10), Sol (C3 y C4) y Nuevos Ministerios (C2, C3, C4, C7, C8 y C10).

Taxi y Bicimad

En el caso de las paradas de taxi, se encontrarán afectadas por la celebración del evento las ubicadas en Paseo de la Castellana (2, 22, 33, 38, 40, 51, 59, 110); López de Hoyos, 4; Hermosilla, 2; Goya, 1 (esquina Plaza de Colón); Génova, 28 (esquina Plaza de Colón); Prim, 1 (esquina con la calle Barquillo, 22); Barquillo, 1 (esquina con Alcalá, 47); Paseo del Prado (frente al Palacio de Cibeles), y Calle Marqués de Casa Riera, 2 (esquina Alcalá, 42).

Está previsto igualmente el cierre entre las 15.00 y las 23.00 horas de las estaciones de BiciMad ubicadas en Plaza de Cibeles (número 86); Colón-Goya (número 93); Paseo de Recoletos-Biblioteca Nacional (número 94); Paseo de la Castellana, 4 (número 104); Plaza de San Juan de la Cruz (número 135); Paseo de la Castellana/Glorieta de Emilio Castelar (número 141) y Paseo de la Castellana, 42 (número 142).