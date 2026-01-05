La compañía de teatro que lleva 40 años sin faltar a una Cabalgata de los Reyes Magos: "Empezamos en los años 80"

Las claves nuevo Generado con IA La compañía de teatro Morgoria lleva más de 40 años participando en la Cabalgata de los Reyes Magos del centro de Madrid, desde los años 80. Este año, Morgoria celebró su aniversario homenajeando a personajes literarios como Don Quijote, El Principito y el Capitán Nemo, promoviendo el amor por la lectura y el teatro clásico. La compañía destaca por su creatividad e innovación en la representación de personajes y vestuarios, manteniendo su compromiso con la fiesta popular y el teatro de calle. Morgoria es considerada un referente del teatro clásico en Madrid y una tradición esencial en la Cabalgata de Reyes.

En una noche en la que la magia y la ilusión iluminaron a más de 200.000 asistentes, la histórica compañía de teatro Morgoria volvió a ser parte fundamental de la Cabalgata de los Reyes Magos del centro de Madrid, tal como lo ha sido desde los años 80. Este año, la compañía celebra cuatro décadas de existencia, destacándose una vez más por su creatividad.

La presidenta de Morgoria, Eva del Palacio, explicó a Madrid Total cómo la compañía ha mantenido su espíritu innovador a lo largo de los años. "Estamos representando 'La aventura de leer' con personajes icónicos como Don Quijote, El Principito, y el Capitán Nemo", señaló del Palacio. Estos personajes, extraídos de libros fundamentales en la literatura mundial, encarnan la misión de Morgoria de promover el amor por la lectura y el teatro clásico.

Con más de 40 años de historia, la presencia de Morgoria en la Cabalgata de Reyes de Madrid se ha convertido en una tradición. "Empezamos en los años 80. Las primeras cabalgatas creo que las hicimos en 1983, y desde entonces hemos actuado en muchas plazas y rincones de la Comunidad de Madrid", recuerda del Palacio.

Este año, la compañía decidió rendir un homenaje visual al legado literario. "Homenajeamos a personajes literarios de la talla de Don Quijote y el Principito", explicó Daniel Migueláñez, miembro de Morgoria que iba interpretando durante el desfile al Duque de la segunda parte del clásico de Cervantes.

Además de su participación en eventos populares como la Cabalgata, Morgoria sigue siendo un pilar del teatro clásico español. Según del Palacio, no han querido abandonar nunca "la calle y toda la fiesta popular".

"Con mucho cariño y arte, siempre le ponemos imaginación a lo que hacemos", destaca del Palacio, refiriéndose al taller de la compañía donde se desarrollan caracterizaciones y vestuarios únicos.

Con un rico pasado y un futuro prometedor, Morgoria continúa siendo un emblema del teatro en Madrid y de la Cabalgata de Reyes.