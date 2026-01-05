La Cabalgata de Madrid festeja la literatura: figuras como Don Quijote o el capitán Nemo darán 1.200 kilos de caramelos

La carroza de Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos en Madrid de 2025. Efe

La cabalgata de los Reyes Magos recorrerá este lunes el centro de Madrid convertida en una celebración del conocimiento y la curiosidad. Bajo el lema 'El saber compartido', el desfile reivindica la sabiduría como herencia colectiva y presenta a Melchor, Gaspar y Baltasar como tres hombres sabios que invitan a mirar el mundo con asombro.

En total, participarán 2.100 personas, doce carrozas -tres de ellas reales-, siete compañías nacionales y tres internacionales, que llenarán las calles de música, luz y referencias literarias y científicas. Durante el recorrido se repartirán 1.200 kilos de caramelos (la mayoría sin azúcar).

La magia de los Reyes Magos ha comenzado a sentirse desde el viernes en la biblioteca del Senado, un espacio neogótico que guarda más de 340.000 volúmenes y que ha sido el enclave elegido por el Ayuntamiento de Madrid para presentar la cabalgata, que partirá a las 18.00 horas desde el paseo de la Castellana.

El recorrido se abrirá con una luminosa estrella de Oriente, rodeada de constelaciones y ángeles custodios, marcando el inicio de la noche más mágica del año.

La literatura cobrará un protagonismo especial con una comitiva que transformará la calle en una biblioteca andante, poblada por don Quijote, personajes inspirados en los mundos de Julio Verne -como el capitán Nemo y Phileas Fogg- y héroes literarios universales, acompañados por la música de la Swing Engine Marching Band.

En la plaza de Cibeles, antes de la llegada de las carrozas reales, el público podrá disfrutar de espectáculos de circo, danza y magia. El programa incluye la participación del Teatro Circo Price, una coreografía dirigida por Nuria Castejón y un número creado en exclusiva por el mago Jorge Blass.

La cabalgata concluirá en dicha plaza, donde Sus Majestades pronunciarán su tradicional discurso poco antes de las 21.00 horas. El cierre llegará con un espectáculo piromusical.

Los mensajes de los emisarios reales

Durante la presentación en la biblioteca del Senado del viernes, los emisarios reales adelantaron el espíritu de la cabalgata de Madrid de este año. El representante de Melchor evocó al rey como un hombre de ciencia guiado por las constelaciones y recordó que "esa estrella continúa brillando para recordarnos que solo empezamos a aprender cuando miramos con curiosidad".

El emisario de Gaspar subrayó la relación histórica entre el conocimiento y el Senado, al recordar que el término procede del latín y significa "consejo de hombres sabios". "Rendimos homenaje a todas las personas que nos enseñaron a contar, medir e imaginar; gracias a ellas, el mundo es un lugar más grande", afirmó.

Por su parte, el de Baltasar reivindicó la lectura como refugio y compañía. "Leer es tener a alguien que te susurra al oído y te dice que no estás solo", señaló, antes de recalcar que el saber "no ocupa lugar, no tiene tiempo y no se gasta, sino que se multiplica cuando se comparte". Definió además el libro como "el lugar donde duermen las palabras, que solo cuando leemos despertamos".