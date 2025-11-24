Llega a Madrid el centro comercial más grande de la región: creará 9.000 nuevos empleos y tendrá 260 tiendas

Las claves nuevo Generado con IA Valdebebas Shopping será el centro comercial más grande de Madrid, con más de 300.000 m² de superficie y 260 locales comerciales. El complejo dispondrá de dos edificios conectados por pasarelas, una gran plaza central ajardinada y un aparcamiento subterráneo con 5.700 plazas. Ofrecerá una variada oferta de ocio y compras, incluyendo cines Kinépolis, una tienda Primark de nueva generación y múltiples restaurantes y terrazas. La inversión ronda los 500 millones de euros y se prevé la creación de más de 9.000 empleos directos e indirectos en la región.

Un innovador complejo comercial está a punto de convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos del sector retail de la Comunidad de Madrid. Concebido para reunir compras, restauración, entretenimiento y espacios públicos en un único entorno, este megacentro aspira a marcar un antes y un después en la forma de disfrutar el tiempo libre.

El proyecto destaca por sus dimensiones monumentales, con más de 300.000 metros cuadrados de superficie construida y alrededor de 260 locales comerciales, cifras que lo colocan por encima de otros grandes referentes del país. Su diseño apuesta por la modernidad, la luminosidad y la integración entre interior y exterior.

Se trata de Valdebebas Shopping, un complejo proyectado en el barrio de Valdebebas de la capital. Una zona ubicada al norte de Madrid, en el distrito madrileño de Hortaleza. El proyecto está desarrollado por la promotora General de Galerías Comerciales.

El complejo se organizará en dos edificios conectados entre sí mediante pasarelas elevadas, según publica el perfil especializado Hilos Valdebebas en la red social X (antes Twitter).

Entre ambos se situará una gran plaza central que funcionará como espacio de encuentro, con zonas ajardinadas, áreas de descanso y una fuente decorativa.

La distribución interior se ha planteado para facilitar un recorrido fluido. En la planta baja estarán ubicadas las tiendas de moda, de complementos y los servicios esenciales, con espacio reservado para un gran operador comercial.

En la primera planta habrá zonas de restauración, terrazas, cafeterías y salas de cine de última generación. Y para conectar los bloques internamente se instalarán pasarelas de vidrio y amplias áreas peatonales que permitirán desplazarse entre ambos edificios sin salir al exterior.

🔉¡EXCLUSIVA!🔉

🔴¡¡ASÍ SERÁ VALDEBEBAS SHOPPING!!🔴 El Centro Comercial más grande de Madrid. Os contamos todos los detalles del proyecto. Ya queda menos para que sea una realidad. ¡Dentro hilo!🧵

⬇️⬇️⬇️

(1/13) pic.twitter.com/TfIpKpiKsK — Hilos Valdebebas (@HilosValdebebas) June 9, 2025

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su aparcamiento subterráneo por completo. Y es que tendrá unas 5.700 plazas distribuidas en dos niveles. No habrá estacionamientos en superficie, lo que libera espacio para zonas verdes y áreas peatonales.

Además, el complejo contará con cuatro accesos y salidas para vehículos, diseñados para evitar congestiones y facilitar la entrada desde las principales vías del entorno.

La arquitectura del centro comercial se apoyará en grandes lucernarios y fachadas acristaladas que permitirán la entrada de luz natural durante todo el día. Los techos ondulados, las formas curvas y los materiales ligeros crearán un ambiente moderno, amplio y visualmente atractivo.

En el interior se habilitará un gran atrio de doble altura, con espacios diáfanos que aportarán sensación de amplitud y conexión con las zonas ajardinadas exteriores.

Las tiendas

La oferta de ocio incluirá, entre otros comercios, servicios como cines Kinépolis, uno de los principales atractivos previstos para el área de entretenimiento. En la parte comercial, se espera la llegada de firmas de gran tirón, como una tienda Primark de nueva generación.

La propuesta se basa en un modelo de centro comercial integral, sin parques de medianas ni grandes superficies exteriores, buscando una mayor integración con el entorno urbano y una experiencia más compacta y accesible.

La plaza central será uno de los puntos más icónicos del complejo. Incluirá césped, jardineras, zonas de sombra, áreas para sentarse y una fuente con múltiples chorros, diseñada para convertirse en un espacio de encuentro para familias y visitantes.

Este espacio público, gestionado en coordinación con las autoridades urbanísticas, formará parte de un plan especial para armonizar los accesos, las servidumbres y la convivencia con los edificios comerciales.

Impacto económico

El megacentro supondrá un notable impulso económico. Según estimaciones externas, podría generar más de 9.000 empleos directos e indirectos, convirtiéndose en uno de los motores laborales más importantes del sector retail en los próximos años.

Aún no tiene fecha de apertura, pero las obras ya están en marcha. La inversión para que se haya podido hacer realidad está cerca de los 500 millones de euros.

Por número de tiendas y superficie total, el proyecto superará a centros consolidados como los grandes complejos de Arroyomolinos o San Blas, situándose como el más grande de la comunidad. También duplicará en extensión a otros referentes dentro del área metropolitana.

La combinación de diseño moderno, amplia oferta comercial, espacios verdes y una estructura preparada para recibir a miles de visitantes cada día posiciona este centro como un futuro referente nacional. Su enfoque en la experiencia del usuario, la conectividad y la calidad arquitectónica lo convertirá en un punto clave para el ocio y las compras en los próximos años.